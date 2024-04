Schwerer Unfall am späten Freitagabend auf der A45: Vollsperrung an Anschlussstelle Olpe

(wS/red) Olpe 20.04.2024 | Die A45 an der Anschlussstelle Olpe musste am späten Freitagabend (19.04.2024) aufgrund eines Unfalls in Fahrtrichtung Frankfurt voll gesperrt werden.

Hier hatte es einen Unfall zwischen mehrern Fahrzeugen gegeben. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel war die Feuerwehr aus Drolshagen vor Ort. Eine Person wurde bei dem Unfall schwer verletzt und durch den Rettungsdienst nach der Erstversorgung ins Olper Krankenhaus verbracht. Zwei weitere Personen erlitten leichtere Verletzungen, diese wurden nach Lüdenscheid ins Krankenhaus gebracht.

Fotos: wirSiegen.de

