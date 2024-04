SuS Niederschelden-Gosenbach freut sich über neue Ersatzspielerbänke

(wS/we) Siegen 25.04.2024 | Die Ersatzspieler des SuS Niederschelden-Gosenbach e.V. können ab heute wieder bequem auf ihren Einsatz warten. Durch die Initiative von Dennis Noll, Mitarbeiter des Energieversorgers

Westenergie und selbst Spieler beim SUS Niederschelden-Gosenbach, erhielt der Verein über das Programm „Westenergie aktiv vor Ort“ 2.000 € für die Errichtung von zwei neuen Ersatzspieler-Bänken aus Aluminium.

Dabei wurde der Verein selbst aktiv. Pensionäre und Rentner, die sich im Verein engagieren und den Platz in Ordnung halten, nahmen die Angelegenheit in die Hand, bauten die Bänke zusammen und montierten sie in die Erde. Insgesamt 10 Projekthelfer halfen beim Aufbau.

Die neuen Ersatzspieler-Bänke sind schon länger überfällig gewesen. „Die ersetzten Bänke haben ein Alter von 18 Jahren erreicht. Dementsprechend war auch ihr Zustand, sowohl vom Aussehen als auch von der Beschaffenheit. Wir freuen uns, dem Verein und den Spielern eine neue Sitzmöglichkeit bieten zu können. Danke an meinen Arbeitgeber und dem Team für den Aufbau“, freut sich Dennis Noll

Die Mitarbeiterinitiative „Westenergie aktiv vor Ort“ existiert bereits seit dem Jahr 2005. Dabei unterstützt Westenergie das soziale und ehrenamtliche Engagement ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit einem Materialzuschuss von bis zu 2.000 Euro. So konnten bereits zahlreiche ,,Westenergie aktiv vor Ort“ – Maßnahmen in verschiedensten Bereichen wie Bildung, Soziales, Kultur Sport, Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Umwelt und Naturschutz realisiert werden.



Projektpate Dennis Noll (l.) mit den Spielern auf einer der neuen Ersatzbänke