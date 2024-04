Technikmuseum Freudenberg feiert Saisoneröffnung 2024 – Neuheiten und bewährten Attraktionen

(wS/tm) Freudenberg 20.04.2024 | Zahlreiche Anrufe haben das Technikmuseum Freudenberg in den letzten Wochen erreicht, wann es wieder losgeht und wann man das Museum wieder besuchen kann. Die Antwort: schon bald!

Das Technikmuseum Freudenberg öffnet am 28. April 2024 um 10:00 Uhr seine Pforten und starten in die Saison 2024. Die verspricht einmal mehr hautnah erlebbare Technik mit einer Reihe faszinierender neuer und auch traditioneller Veranstaltungen zu kombinieren.

So sind selbstverständlich bekannte Ausstellungsbereiche wie die einzigartige mechanische Werkstatt angetrieben von einer Möller-Dampfmaschine dabei. Das Surren historischer Maschinen und der charakteristische Duft von Maschinenöl weckt Erinnerungen. In der museumseigenen Schmiede lassen Wieland & Co. die Funken sprühen und formen Eisen zu Werkzeugen oder einfach schönen Dingen. Neu ist: ab diesem Jahr bietet das Museum insbesondere für junge Entdecker die Chance, vier Modelldampfmaschinen eigenhändig in Betrieb zu setzen oder eine Modelleisenbahn fahren zu lassen.

Absolutes Highlight der neuen Saison ist aber die Vorstellung einer beeindruckenden 5 Meter hohen Feuermaschine, die im Laufe des Jahres zum ersten Mal in Betrieb genommen wird. Sie ist der Vorläufer der Dampfmaschine. Schon vor der offiziellen Inbetriebnahme wird dieses europaweit einmalige und spektakuläre Exponat im Technikmuseum Freudenberg zu sehen sein.

Traditionell nimmt die beliebte Garteneisenbahn auf dem Weiherdamm des Eicher Weihers Fahrt auf und lädt zum Mitfahren ein. Im Multifunktionssaal des Museums wird es einen Wollmarkt geben, der handgefärbte Wolle, Spinnfutter, gefilzte und gestrickte Mützen, Schals, Babyschühchen und vieles mehr anbieten wird. Und auf der Empore (im 2. Stock) des Museums wird die historische Modellkirmes präsentiert und die kreative Lernwerkstatt für Kinder ist geöffnet.

Bei so viel Programm darf auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kommen. Das museumseigene Café rundet das Angebot mit den heiß begehrten Schrauberwaffeln und Getränken ab und lädt zum Verschnaufen ein.

Und weil die Winterpause lang genug war, öffnen die Museumsmacher aus Freudenberg auch am 1. Mai. Ein Tipp nicht nur für Oldtimerfahrerinnen und Oldtimerfahrer, die ein schönes Ziel für eine 1. Mail Ausfahrt suchen.

Mehr Informationen zum Jahresprogramm und den Öffnungszeiten können der Internetseite des Museums unter www.technikmuseum-freudenberg.de entnommen werden.

Schauen Sie also rein, ins Technikmuseum Freudenberg.

Fotos: Technikmuseum Freudenberg

