31-jähriger LKW-Fahrer verliert Kontrolle: Beifahrerin leicht verletzt – Siegener Straße ein Ort der Verwüstung

(wS/ots) Freudenberg 22.05.2024 |Bei einem Verkehrsunfall in Freudenberg-Lindenberg ist am Mittwochmorgen (22.05.2024) eine 21-jährige Frau leicht verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen war ein 31-jähriger LKW-Fahrer gegen 4 Uhr auf der Siegener Straße in Richtung Freudenberg-Lindenberg unterwegs. Im Bereich einer Fahrbahnverschwenkung verlor der Mann aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Gespann. Das Fahrzeug kam ins Schleudern, prallte gegen eine Leitplanke, drehte sich um die eigene Achse und kam am Rand der entgegenkommenden Fahrbahn auf der Seite liegend zum Stehen. Dort prallte der LKW-Anhänger zusätzlich in ein Bushäuschen.

Bei dem Unfall wurde die 21-jährige Beifahrerin des LKW-Fahrers leicht verletzt. Sie kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 100.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme musste die Siegener Straße zeitweise komplett gesperrt werden.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.

Fotos: M. Groß / wirSiegen.de

