Aktuelle Info der VWS Verkehrsbetriebe Westfalen-Süd GmbH: Beweglicher Ferientag am Freitag 31.05.24 im Kreis Siegen-Wittgenstein und Olpe

(wS/vws) 28.05.2024 Siegerland – Sauerland | Am Freitag, 31. Mai 2024 (Brückentag nach Fronleichnam) wird im Kreis Siegen- Wittgenstein nach Ferienfahrplan gefahren.

Wir bitten daher unsere Kunden, die Anmerkungen in den Fahrplänen und auf den Haltestellen- aushängen zu beachten – unter Verkehrs- beschränkungen die Kennzeichnung – „F nur in den Ferien (NRW)“.

Im Kreis Olpe findet allerdings an einigen Schulen Unterricht statt, so dass dort grundsätzlich nach Schulfahrplan gefahren wird. Allerdings entfallen die Fahrten für die Schulen, die einen beweglichen Ferientag haben.

Die am Freitag, 31.05.24, gültigen Pläne gibt es auf der Homepage https://www.vws-siegen.de/