Dank Sparkassen-Förderung: Feuerwehrverein Oechelhausen/Ruckersfeld erhält moderne Ausstattung

(wS/hi) Hilchenbach 24.05.2024 | „Es ist eine Bereicherung für das ganze Tal“, sind sich die Mitglieder des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Oechelhausen/Ruckersfeld einig. Mit Erleichterung sehen sie auf die vielen Lampen, Verteilerdosen, Stecker, Kabeltrommeln und anderen neuen, elektronischen Geräte, die nun dem Verein gehören und durch eine Förderung der Sparkasse Siegen möglich waren. Übersichtlich sind sie in großen Boxen fachgerecht verstaut.

Für den gut 40 Mitglieder starken Verein ist die Neuanschaffung eine enorme Erleichterung. Zum einen waren die alten Geräte in die Jahre gekommen. Zum anderen wurde fremdes Material geliehen. Was folgte, war zumeist große Verwirrung, wem was gehört. Jan Dittmann vom Förderverein erinnert sich an das Chaos zurück: „Nach jeder Veranstaltung mussten wir immer wieder neu zuordnen. Wem war welche Kabeltrommel? Wo muss jeder Stecker hin?“

Das hat nun ein Ende und das Material kann als Set auch für entsprechende Anlässe geliehen werden. Am 27. Juli findet das Rabenfest im Ort statt. Spätestens dann werden alle Teile ihren ersten großen Einsatz haben.

Stadtrat Christoph Ermert, Lutz Heßelmann von der Sparkasse Siegen, Jörg Patzelt, Jan Stücher, Löschgruppenführer André Patzelt, Rebekka Sewelis und Jan Dittmann (von links) bei der Vorstellung der neuen Elektronikgeräte.

