Neuer Torjäger für den FC Wahlbach

(wS/fc) Burbach 24.05.2024 | „Ishkan bringt genau das mit, was unserer Mannschaft noch fehlt“, freut sich Thorsten Ginsberg über den neuesten Transfercoup des FC Wahlbach. Denn für die neue Saison konnten sich die „Rot-Weißen“ die Dienste von Ishkan Mahmudyan sichern, der aktuell noch die Stiefel für den VfB Burbach schnürt.

Dort hat er in zwei Spielzeiten über 100 Tore für die Reservemannschaft geschossen.

„Ishkan ist unser absoluter Wunschtransfer. Er hatte auch andere Angebote, hat sich aber dennoch für den FC entschieden. Nicht nur sportlich, sondern vor allem auch menschlich hat er uns voll überzeugt und wir hoffen natürlich auf viele Tore und dass er uns auch langfristig die Treue hält“, stimmt Manuel Müller, der gemeinsam mit Ginsberg die sportliche Leitung in Wahlbach hat, seinem Kollegen zu.

Bevor Mahmudyan 2021 aus Österreich nach Deutschland kam und ein Jahr später beim VfB Burbach eingestiegen ist, hat er in Österreich bereits erste Erfahrungen in höheren Klassen gesammelt. Trotzdem hat er sich dazu

entschieden in Burbach vorerst für die Zweite Mannschaft zu spielen. Auch seinen Wechsel nach Wahlbach hat er sich wohl überlegt: „Ich habe mehrere Gespräche geführt, habe mich aber bewusst für Wahlbach entschieden, da mir das Projekt hier gut gefällt und ich nach den Gesprächen ein sehr gutes Bauchgefühl hatte. Die Mannschaft hat Potential, um ganz weit oben mitzuspielen und dabei möchte ich mit meinen Toren helfen“, erklärt Mahmudyan seinen Schritt zu den Rot-Weißen.

Neben Mahmudyan kann sich der FC Wahlbach bereits über drei weitere Neuzugänge für die kommende Spielzeit freuen. Für die Defensive konnten sich die Südsiegerländer die Dienste von Joachim Müller sichern, der aktuell für den FC Freier Grund aufläuft. Darüber hinaus schließt sich Offensiv-Allrounder Denis Mercan von der SG Hickengrund künftig dem B-Kreiligisten an. Zudem soll Nino Spera, der aus der eigenen Jugend nachrückt, erste Erfahrungen bei den Senioren sammeln.