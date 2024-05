SVB-Baumaßnahme: Erneuerung von Erdgas- und Trinkwasserleitung in der Leimbachstraße

(wS/svb) Siegen 15.05.2024 | Die Siegener Versorgungsbetriebe GmbH (SVB) kündigt an, dass ab dem 21. Mai eine umfangreiche Baumaßnahme zur Erneuerung von Erdgas- und Trinkwasserleitungen im Bereich der Leimbachstraße beginnt.

Unter der Aufsicht von Bauleiter Daniel Schön werden sich die Arbeiten in dem 460 Meter langen Abschnitt von der Einmündung „In der Winchenbach“ bis hinter die Firma Mercedes Bald erstrecken. Die Maßnahme wird voraussichtlich rund 15 Wochen in Anspruch nehmen. In fünf Teilabschnitten werden eine neue Erdgasmitteldruckleitung sowie eine neue Trinkwasserleitung verlegt. Dabei kommt das minimalinvasive Berstlining-Verfahren zum Einsatz, um die Einschränkungen für die Betroffenen so gering wie möglich zu halten. „Diese Baumaßnahme ist für die langfristige Versorgungssicherheit im Bereich der Leimbachstraße von großer Bedeutung“, betont Daniel Schön von der SVB. „Durch den Einsatz modernster Technologien und Materialien können wir eine Minimierung der Einschränkungen und eine zuverlässige Versorgung mit Erdgas und Trinkwasser sicherstellen.“

Die Anwohnerinnen und Anwohner werden vor Baubeginn durch ein Schreiben des Energieversorgers informiert. Für die Durchführung der Arbeiten sind keine Baustellenampeln und Umleitungen erforderlich, jedoch kann es punktuell zu Einschränkungen im Bereich der Parkflächen kommen. Fußgängerinnen und Fußgänger werden über einen provisorischen Gehweg sicher an den Baugruben vorbeigeführt.

Minimalinvasives Verfahren: Berstlining

Das Berstlining-Verfahren ermöglicht eine umweltschonende Neuverlegung ohne offenen Graben. So werden die Verkehrsbehinderungen und Oberflächenschäden auf ein Minimum reduziert. Mit Hilfe einer Startgrube am Anfang und einer Zielgrube am Ende des jeweiligen Bauabschnitts wird die neue Leitung durch die alte geborsten. Die dafür notwendigen Gruben entstehen im Bereich des Parkstreifens. Vorteil in der Leimbachstraße: Es kommt nur zu kurzen Versorgungsunterbrechungen, wenn die Hausanschlüsse von der alten auf die neue Leitung umverbunden werden. Grund dafür ist eine bereits stillgelegte Leitung aus dem Niederdrucknetz, durch die die neue Erdgasleitung geborsten wird. Sobald die neue Erdgasleitung fertiggestellt ist, wird die neue Trinkwasserleitung durch die alte Erdgasleitung gerammt.