„Alte“ Homepage der Gemeinde Neunkirchen ist zurück

(wS/ne) Neunkirchen 28.06.2024 | Der Cyberangriff im vergangenen Oktober hatte alle digitalen Anwendungen im Rathaus lahmgelegt. Dazu zählte auch die Homepage der Gemeinde Neunkirchen. Um die Bürgerinnen und Bürger auf dem Laufenden zu halten, wurde eine Notfall-Homepage aufgebaut. Parallel dazu informierte die Gemeindeverwaltung über ihre Social-Media- Kanäle sowie über das Amtsblatt.

Inzwischen konnten die vorhandenen Datensätze wiederhergestellt werden.

Die „alte“ Homepage wird am kommenden Montag wieder an den Start gehen. Vereine, Organisationen und Institutionen können somit ihre Termine und Events wieder über den Veranstaltungskalender veröffentlichen.

Im Rathaus wurde während der letzten Tage daran gearbeitet, die Inhalte auf den aktuellen Stand zu bringen. Wer dennoch fehlerhafte Adressen, Texte oder Verlinkungen findet, kann sich gern an Nicole Morgenschweis (n.morgenschweis@neunkirchen-siegerland.de) wenden.