Am Freitag, 7. Juni: Saisonstart für Gastro-Mobil im Schlosspark

(wS/si) Siegen 06.06.2024 | Ab Freitag, 7. Juni 2024, können sich Besucherinnen und Besucher des Siegener Schlossparks wieder über gastronomische Angebote am Abenteuerspielplatz freuen: Im südlichen Park- Bereich parkt dann wieder regelmäßig ein Gastro-Mobil mit einem abwechslungsreichen Angebot an Speisen und Getränken.

Der Standplatz ist zunächst an den kommenden drei Wochenenden belegt, der Verkauf findet ab ca. 12.00 Uhr und mindestens bis 18.00 Uhr statt, bei guter Witterung auch länger.

„Innerhalb der Sommerferien ist eine weitestgehend tägliche Versorgung gewährleistet“, sagt Diana Zilz von der städtischen Wirtschaftsförderung. „Besonders freut uns, dass wir in diesem Jahr weitere Gastronomiebetriebe dazu gewinnen konnten.“ So werde es im Wechsel neben den klassischen Angeboten wie Eis, Waffeln, Kaffee und Kaltgetränken diesmal außerdem einen Pizza-Stand sowie Panini und Churros geben. Ansprechend umgebaute Gastro-Mobile trügen zudem dazu bei, dass die Aufenthaltsqualität und damit auch die Verweildauer im Schlosspark gesteigert werden könnten.

Wer Interesse an dem Standplatz hat und über ein passendes Gastro-Mobil verfügt, kann sich noch für freie Termine bewerben – auch außerhalb der Ferien oder bereits für das kommende Jahr. Die städtische Wirtschaftsförderung gibt hierzu gerne Auskunft (E-Mail: wirtschaftsfoerderung@siegen-stadt.de, Telefon: 0271 404 2502).