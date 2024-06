B62: Halbseitige Sperrung zwischen Netphen und Dreis-Tiefenbach ab Freitag

(wS/str) Netphen 05.06.2024 | Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen muss die B62 zwischen Netphen und Dreis-Tiefenbach ab Freitag (07.06.) kurzfristig halbseitig sperren. Der Grund dafür ist eine Schadstelle in der Fahrbahn, die die Verkehrssicherheit beeinträchtigt und daher saniert werden muss. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich zwei Wochen. Der Verkehr wird mit einer Einbahnstraßenregelung geführt: eine Umleitung von Dreis-Tiefenbach kommend in Richtung Netphen führt über die Untere – und Obere Industriestraße. Der Verkehr aus Netphen kommend in Richtung Dreis-Tiefenbach kann weiterhin über die B62 fahren.

Aufgrund der Schadstelle gilt aktuell schon eine reduzierte Geschwindigkeit im Rissbereich. Bei der Sanierung wird die Fahrbahnhälfte auf einer Länge von 20 Metern aufgenommen und der Neuaufbau der Böschung mit standfestem Material hergestellt. Eine Stützkonstruktion aus Stahlgitterelementen soll die Standfestigkeit des Bereiches zusätzlich verstärken.



