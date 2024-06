Blutbad in Hagen (NRW): Schüsse in Wohnung und Friseursalon – mehrere Personen mit Schussverletzungen – Polizei jagt flüchtigen 34-Jährigen

(wS/ots) Hagen 01.06.2024 | Am heutigen Vormittag kam es gegen 11 Uhr in Hagen-Eilpe zu einer dramatischen Attacke mit Schussabgaben, der mehrere Verletzte zur Folge hatte. Die Polizei fahndet derzeit mit einem Großaufgebot nach einem flüchtigen Täter.

Der Tathergang

Gegen 11 Uhr eröffnete ein 34-jähriger türkischer Staatsangehöriger in einem Mehrfamilienhaus in der Hochstraße das Feuer. Zunächst schoss er in der gemeinschaftlichen Wohnung auf seine Ehefrau und verletzte sie schwer. Danach begab sich der Tatverdächtige in das Treppenhaus des Hauses und schoss mehrfach gegen eine Wohnungstür eine Etage höher, ohne dort jemanden zu verletzen.

Anschließend verließ der Mann das Haus und fuhr mit einem Auto zu einem nahegelegenen Friseursalon an der Eilper Straße. Dort eröffnete er erneut das Feuer und verletzte drei weitere Personen. Bei einer dieser Personen besteht aktuell Lebensgefahr.

Die Flucht

Nach der Tat floh der Mann mit seinem Auto auf einen nahegelegenen Parkplatz, stellte den Wagen ab und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Die Polizei hat umgehend ein Großaufgebot mobilisiert, um den Täter zu finden.

Die Verletzten

Alle vier Opfer werden derzeit in verschiedenen Krankenhäusern behandelt.

Polizeieinsatz

Die Polizei Hagen bittet die Bevölkerung weiterhin, die Bereiche Hagen-Innenstadt, Hochstraße in Eilpe und den Bereich Breckerfeld zu meiden. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren und die Hintergründe der Tat werden noch untersucht. Nach ersten Erkenntnissen könnten diese im familiären Umfeld des Täters liegen.

Aktueller Stand

Die Fahndung nach dem 34-jährigen Tatverdächtigen läuft weiterhin. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort und setzt alle verfügbaren Mittel ein, um den flüchtigen Täter zu fassen.

Die Bevölkerung wird gebeten, Hinweise zur Tat oder dem Aufenthaltsort des Verdächtigen umgehend an die Polizei zu melden.

Weitere Informationen folgen, sobald neue Erkenntnisse vorliegen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

