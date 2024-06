Brand im Kreuztaler Schulzentrum: Rauchentwicklung aus Abfallcontainer

(wS/kr) Kreuztal 26.06.2024 | Am Mittwoch, den 26. Juni 2024, musste der Löschzug Kreuztal um 9.22 Uhr zu einem Brand auf dem Schulhof der Clara-Schumann-Gesamtschule im Djurslandweg ausrücken. Eine Sozialpädagogin der Schule bemerkte Rauch, der aus einem Abfallcontainer direkt an der Fassade der Gesamtschule quoll. Geistesgegenwärtig zog sie das fahrbare Behältnis in die Mitte des Schulhofs, um eine Brandausbreitung zu verhindern.

Die Kreuztaler Feuerwehr löschte den Inhalt des Kunststoffmülleimers unter Atemschutz mit Wasser. Derzeit rätselt die Schulleitung vor Ort über die Entstehung des Feuers, ob es versehentlich oder absichtlich gelegt wurde. An diesem Vormittag fand kein regulärer Unterricht statt, da die Schüler der Gesamtschule an den Bundesjugendspielen im benachbarten Sportzentrum teilnahmen. Bereits am 13. März dieses Jahres hatte es im Kreuztaler Schulzentrum gebrannt, als ein kokelnder Papierhandtuchspender auf der Kunstetage des Städtischen Gymnasiums für Rauchentwicklung sorgte, jedoch keine größeren Maßnahmen nach sich zog. Die Feuerwehr hat im gesamten Schul- und Sportzentrum immer wieder mit kokelnden Mülleimern zu tun, die meist kleine aufgehängte Behältnisse betreffen. Fotos: Feuerwehr Kreuztal