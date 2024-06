Der VdK OV Niederschelden nimmt wieder Fahrt auf – noch freie Doppelzimmer verfügbar!

(wS/vdk) Siegen 05.06.2024 | Der VdK Ortsverband Niederschelden lädt auch in diesem Jahr zu einer unvergesslichen Reise ein. Vom 24. bis 28. Juli 2024 geht es ins idyllische Altmühltal in Bayern. In der charmanten, mittelalterlichen Kleinstadt Wemding werden die Teilnehmer im Hotel Seebauer Gut Wildbad einige unbeschwerte Urlaubstage verbringen.

Die Hotelanlage bietet komfortable Zimmer mit Bad oder Dusche/WC, TV, Klimaanlage sowie einen Wellnessbereich mit Schwimmbad und Lift. Ein vitales Frühstücksbuffet am Morgen und ein köstliches 4-Gang-Menü am Abend runden das kulinarische Angebot ab.

Auf dem Programm stehen zudem mehrere spannende Ausflüge: eine Schifffahrt auf dem Altmühlsee mit Kaffeeklatsch, ein Besuch der historischen Stadt Nördlingen und eine Panoramafahrt in den Geopark Ries, begleitet von einer Reiseleitung.

Gäste sind wie immer herzlich willkommen und es sind noch Doppelzimmer frei!

Weitere Informationen und Buchungen bei Silvia Haardt unter Tel. 0271/3824099 oder per E-Mail an ov-niederschelden@vdk.de.