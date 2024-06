Diakonische Altenhilfe Siegerland lud ein: Buntes Programm am Haus Obere Hengsbach in Siegen

(wS/dia) Siegen 24.06.2024 | Diakonische Altenhilfe Siegerland lud ein: Buntes Programm am Haus Obere Hengsbach in Siegen

Ein voller Erfolg war das Sommerfest, das nun am Haus Obere Hengsbach in Siegen gefeiert wurde. In der Einrichtung der Diakonischen Altenhilfe Siegerland kamen Bewohner, Mitarbeiter und Angehörige zusammen, um es sich gut gehen zu lassen.

Höhepunkt der Veranstaltung war der Auftritt des Bewohner-Chores. Die Senioren luden zum Mitsingen ein – und ernteten dafür jede Menge Applaus. Zudem sorgte Musiker Karl-Heinz Dentler für Unterhaltung mit englischen und deutschen Klassikern sowie Schlagern.

Das Wetter spielte mit, sodass der Außenbereich der Einrichtung zum Verweilen einlud. Hier wurden viele Schmankerl gereicht: Currywurst und Pommes. Kuchen und selbstgemachte Reibekuchen landeten auf den Tellern. An diversen Spielestationen konnten die Kalorien auch direkt wieder abgebaut werden, so wurde kräftig am Glücksrad gedreht oder mit Eifer geangelt. Spannend wurde es beim Losen: Hier hatten heimische Gastronomen zahlreiche Restaurant- und Cafégutscheine gespendet.

Der Erlös des Festes kommt dem Förderverein des Hauses Obere Hengsbach zugute. Die Mitglieder haben schon einige Pläne, mit denen sie die Bewohner erfreuen möchten. So ist Anfang August der Besuch eines Eiswagens an der Hengsbachstraße geplant. Mitte August geht es mit einem Schiff auf die Bigge. „Wir freuen uns sehr darüber, so einen aktiven Förderverein zu haben“, dankte Einrichtungsleiterin Martina Schlemper. Worte des Dankes richtete sie auch an ihr Team und die beteiligten Ehrenamtlichen: „Alle haben mit angepackt, um dieses Fest gelingen zu lassen. Dieser Zusammenhalt macht uns als Haus Obere Hengsbach aus.“

Großer Auftritt: Der Chor der Bewohner erntete beim Sommerfest viel Applaus.

An verschiedenen Spielestationen kam die Unterhaltung bei Fest nicht zu kurz.