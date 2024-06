Die Bezirksschülervertretung Siegen-Wittgenstein hat neue Gesichter

(wS/bsv) Siegen 25.06.2024 | Am 20.06.2024 fanden sich die Schülerinnen und Schüler im Kreis Siegen-Wittgenstein für die 18. Bezirksdelegiertenkonferenz (BDK) der Bezirksschülervertretung (BSV) Siegen-Wittgenstein an der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule zusammen.

Im Mittelpunkt der BDK standen die Wahlen für den neuen Bezirksvorstand sowie die aktuellen Themen der Schüler im Kreisgebiet. Zuerst traf man sich in sogenannten “SV-Runden”, um sich mit den SVen des Kreisgebietes über bisherige und anstehende Projekte auszutauschen. Im Anschluss wählten die Schülerinnen und Schüler den Bezirksvorstand neu .

Als neuer Bezirksschülersprecher wurde Silas Andrick (Gymnasium am Löhrtor) gewählt und führt somit die Arbeit von Gülbahar Sakin, die dieses Amt vorher innehatte, fort. “Ich möchte Grundlagen dafür schaffen, Probleme unseres Schulsystems zu lösen und unsere Forderungen gegenüber der Politik durchsetzen zu können.“, so Andrick in seiner Wahlrede. Als seine Vertreterin wurde Franziska Kollmann (Gymnasium am Löhrtor) gewählt. Sie saß bereits im vorherigen Jahr im Vorstand der Landesschüler*innenvertretung NRW (LSV NRW) und möchte Andrick jetzt unterstützen. Unterstützung erfolgt auch vom Rest des Bezirksvorstandes, der sich aus dem Finanzreferenten Anouar Boy (Clara-Schumann-Gesamtschule), der Landesdelegierten Elsa Graumann (Gymnasium am Löhrtor), dem Landesdelegierten Lukas Töpfer (Gymnasium am Löhrtor) und den Beisitzern Finn Stricker (Esther-Bejarano-Gesamtschule), Salma Harmach (Fürst-Johann-Moritz-Gymnasium), Emma Fuchs (Gymnasium am Löhrtor), Anna Schönfeld (Fürst-Johann-Moritz-Gymnasium) und Beisitzerin Elisabeth Dangendorf (Gymnasium am Löhrtor) zusammensetzt.

In den kommenden Wochen wird es vor allem um die Planung der Legislatur und der inhaltlichen Schwerpunkte, wie die mangelnde digitale Infrastruktur und die Investition bedürftige Bausubstanz der Schulen, gehen.