Entsorgungsunternehmen PreZero im Umweltausschuss

(wS/si) Siegen 07.06.2024 | Nachdem es über einen längeren Zeitraum Probleme mit der Abholung der Gelben Tonne im Siegener Stadtgebiet gegeben hatte, hat sich die Situation nun gebessert und die Beschwerden aus der Bevölkerung sind deutlich zurückgegangen. Am Mittwoch, 12. Juni 2024, gibt das zuständige Entsorgungsunternehmen PreZero Mitte West GmbH & Co. KG im Umweltausschuss der Stadt Siegen einen Überblick über den aktuellen Sachstand.

Vor Ort sein werden Niederlassungsleiter Christoph Henning und Betriebsleiter Daniel Braun. Sie möchten im Ausschuss auf die Problematik zurückblicken und die Maßnahmen erläutern, die das Unternehmen für eine Verbesserung der Situation ergriffen hat. Dem vorangegangen waren auch mehrere Gespräche der Siegener Stadtverwaltung mit PreZero. „Verständlicherweise waren die Siegenerinnen und Siegener sehr verärgert über die Situation“, blickt der zuständige Dezernent Arne Fries zurück. „Das ging allerdings so weit, dass sich unsere Stadtreinigung zwischenzeitlich mit wüsten Beschimpfungen konfrontiert sah.“ Aufgrund der gesetzlichen Regelungen habe die Stadt Siegen jedoch keinerlei Zuständigkeiten für die Sammlung Leichtverpackungen und könne selbst auch keinen direkten Einfluss auf den Ablauf der Entsorgung nehmen. „Trotzdem haben wir alle Hebel in Bewegung gesetzt, damit es schnellstmöglich zu einer Lösung des Problems kommt“, so Arne Fries. Dazu gehörte auch ein Beschwerdeschreiben an die Dualen Systeme Deutschland. Grund für die Verspätungen bei der Abfuhr war nach Angaben der Firma hohe krankheits- und urlaubsbedingte Personalausfälle. Hinzu kam der im Jahreswechsel aufgrund des Cyber-Angriffs fehlerhaft veröffentlichte Abfuhrkalender.

Der Umweltausschuss findet am Mittwoch, 12. Juni 2024, um 17.00 Uhr im Großen Sitzungssaal des Geisweider Rathauses (Lindenplatz 7, 57078 Siegen) statt. Die Sitzung ist öffentlich.