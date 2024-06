Erbsen schätzen für den guten Zweck: Klaus Erner sammelt 3.544 Euro für Haus Klotzbach

(wS/ne) Neunkirchen 11.06.2024 | Jeder kennt Schätzspiele. Aber so, wie Klaus Erner dieses Konzept umsetzte, ist die Aktion wohl einzigartig. Mit einem Glas voller Erbsen im Gepäck ging der Herdorfer auf Tour – und nahm dabei stolze 3544 Euro ein. Das Geld spendete er nun an das Haus Klotzbach in Neunkirchen, eine Einrichtung der Eingliederungshilfe der Diakonie Soziale Dienste.

Klaus Erner hat Erfahrung mit der Methode. Seit Anfang der 1970er-Jahre lässt er Menschen diverse Glas-Inhalte schätzen. Nur einmal ging es schief: „Da wurde mir eine Flasche voller Münzen geklaut.“ Dieses Risiko ging er dieses Mal nicht ein. Klaus Erner setzte nicht auf Geld – sondern auf Erbsen. Wer deren Anzahl schätzen wollte, musste mindestens einen Euro Spielgebühr investieren. Dann ging es für Erner und die Erbsen – es waren übrigens 859 – auf Reisen. „Ich bin überall dorthin gegangen, wo viele Leute waren“, so der Spielleiter. Etwa auf den Fußballplatz, auf die Minigolfanlage im Imhäusertal in Kirchen-Herkersdorf oder auf diverse Feste in der Region. Egal, wo er auftauchte, zückten die Leute bereitwillig ihre Geldbeutel. Nur an einem Ort wurde das Sammeln schwer: „Ich war auch mit meinem Glas in einer Sauna. Da hatte natürlich niemand Geld dabei“, berichtet Erner – und lacht.

Seine Aktion hat sich am Ende richtig ausgezahlt: 3544 Euro kamen zusammen – und den ersten Preis beim Gewinnspiel, einen Wurstkorb der Metzgerei Scholl aus Zeppenfeld, heimste Marina Klektau ein. Sie tippte mit 859 Erbsen genau richtig. Die Plätze zwei bis fünf – Gutscheine von Blumen Fünfsinn aus Neunkirchen sowie des Gartencenters Neuser aus Zeppenfeld – gingen an Uli Aepfelbach, Madlen Heinz, Dieter Stein und Dirk Krah. Die beteiligten Firmen gaben die Preise übrigens als Spende ab – auch hier hatte Klaus Erner mit den Erbsen persönlich vorgesprochen.

Im Haus Klotzbach ist die Freude über die Spende groß: „So eine tolle Aktion, mit diesem Erfolg hat niemand gerechnet“, dankte Einrichtungsleiterin Christina Ziebold-Jung. Mit dem Geld möchte sie „etwas Bleibendes“ für das Haus Klotzbach schaffen: „Wir werden uns etwas Schönes für den Garten oder den Snoezelraum überlegen.“ Klaus Erner steht auf jeden Fall am Samstag, 15. Juni, auf der Ehrengäste-Liste der Einrichtung: Dann feiert das Haus Klotzbach sein 25-jähriges Bestehen. Beginn des Programms mit Musik, gutem Essen und Kinderspaß ist um 13 Uhr auf dem Gelände an der Kirchstraße.

Die Aktion von Klaus Erner (Zweiter von links) brachte fünf Gewinnern Preise ein – und dem Haus Klotzbach eine Spende von 3544 Euro. Den symbolischen Scheck nahm Einrichtungsleiterin Christina Ziebold-Jung (3. von links) in Empfang.

