Erfolge für Siegerländer Jagdhornbläsergruppen – Bläsergruppe vom HR Freudenberg und Siegerländer Parforcehorngruppe überzeugten

(wS/hr) Freudenberg / Wilnsdorf 01.06.2024 | Im Mai fand in Marbeck im Kreis Borken der 32. Landeswettbewerb im Jagdhornblasen statt, bei dem 1400 Bläser in über 100 Gruppen antraten. Unter den Teilnehmern befanden sich auch zwei einheimische Gruppen: die Bläsergruppe vom Hegering Freudenberg und die Siegerländer Parforcehorngruppe.

In den Klassen C, B und A werden ausschließlich Jagdsignale mit kleinen, in B-gestimmten Fürst-Pless-Hörnern vorgetragen. Zudem gibt es die „Königsklasse“ G (gemischt), bei der neben den Pless-Hörnern auch die großen Parforcehörner eingesetzt werden. Die Teilnehmer müssen hierbei neben vier Signalen auch ein Musikstück darbieten. Die Bläsergruppe vom Hegering Freudenberg erreichte in dieser Klasse einen hervorragenden 12. Platz unter 32 Teilnehmern.

Am Samstag fand zudem ein Wettbewerb für ES-Hörner statt. Diese Hörner, die aus den französischen, barocken Trompes entwickelt wurden, haben einen größeren Tonumfang und eignen sich für Lieder, Märsche und klassische Musikstücke. Sie sind besonders im süddeutschen Raum und in Österreich beliebt. Auch die Siegerländer Parforcehorngruppe, die sich seit einigen Jahren diesen Instrumenten widmet, nahm daran teil. Von zehn Pflichtstücken mussten zwei sowie ein frei wählbares Kürstück vorgetragen werden. Die fünfstimmigen Stücke „Auf, auf zum fröhlichen Jagen“, „Hubertusmarsch“ und „Bärenjägermarsch“ gelangen den Siegerländer Parforcehornbläsern unter der Leitung von Wilfried Berger aus Ferndorf ausgezeichnet.

Trotz zweier Ausfälle in der ersten Stimme erreichten sie den 3. Rang mit bisher noch nie erreichten 799 von 855 möglichen Punkten. Als zusätzliches Highlight wurde der Gruppe ein wertvolles Fürst-Pless-Horn zugelost. In gehobener Stimmung kehrten die Bläser aus dem Münsterland ins Siegerland zurück, wo sie demnächst am Übungsort in Niederdielfen weiter proben werden.

Die Bläsergruppe freut sich auf interessierte Jagdhornisten, die sich der zwölfköpfigen Gruppe anschließen möchten, um vielleicht schon an der nächsten Hubertusmesse im Herbst mitwirken zu können.

Die erfolgreichen Bläser: HR Freudenberg und die Siegerländer Parforcehorngruppe

