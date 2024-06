Feierliche Einführung im Pastoralverbund Nördliches Siegerland: Neue Leitungsstruktur mit Diakon Michael Freundt und Pfarrer Stephan Berkenkopf

(wS/pns) Kreuztal 19.06.2024 | Diakon Michael Freundt als Pfarrbeauftragter und Stephan Berkenkopf als moderierender Priester des Pastoralen Raumes Pastoralverbund Nördliches Siegerland eingeführt

Am vergangenen Wochenende feierten die Pfarrgemeinden des Pastoralverbundes Nördliches Siegerland ein eher außergewöhnliches Fest – außergewöhnlich deshalb, weil nach dem Wechsel von Pfarrer Friedhelm Rüsche zum 1. Mai nach Olpe kein neuer Pfarrer für die Pfarrstelle und Leitung des pastoralen Raumes gefunden werden konnte.

Stattdessen wurden im Rahmen des vom Erzbistum Paderborn neu ins Leben gerufenen Modellprojektes „Gemeinsam leiten – Verantwortung teilen“, das zunächst bis zum 31.12.2026 befristet ist, Diakon Michael Freundt als Pfarrbeauftragter und Pfarrer Stephan Berkenkopf als moderierender Priester für die geteilte Leitung der Kirchengemeinden beauftragt und jetzt offiziell in der Pfarrkirche St. Augustinus in Dahlbruch feierlich in ihre Ämter im Pastoralverbund Nördliches Siegerland eingeführt. Letzterer ist neben dem Pastoralverbund Dortmund-Nordost erst der zweite Pastorale Raum im gesamten Erzbistum, in dem dieser neue Weg begangen wird.

Diakon Michael Freundt, bisher Dekanatsreferent des Dekanates Siegen, wurde als Pfarrbeauftragter eingesetzt für die Pfarreien St. Augustinus Dahlbruch (Keppel) und St. Johannes Baptist Kreuztal sowie für die Pfarrvikarie St. Ludger und Hedwig Krombach. Damit übernimmt der gebürtige Siegener auch die Leitung des Pastoralen Raumes Pastoralverbund Nördliches Siegerland.

Pfarrer Stephan Berkenkopf, der den benachbarten Pastoralen Raum Pastoralverbund Wittgenstein leitet, wird unter Beibehaltung seiner derzeitigen Ämter als moderierender Priester für die Kirchengemeinden des Pastoralen Raumes Pastoralverbund Nördliches Siegerland tätig. Somit tragen Michael Freundt als Pfarrbeauftragter und Pfarrer Berkenkopf als moderierender Priester seit 1. Juni gemeinsam die Gesamtverantwortung für Seelsorge und Verwaltung im Pastoralen Raum. Michael Freundt wird das Pastoralteam leiten, die Zusammenarbeit des Pastoralen Personals koordinieren sowie den Pastoralen Raum nach außen vertreten. Er erhält für die Dauer der Beauftragung die allgemeine Trauvollmacht im Bereich des Pastoralen Raumes. Zudem ist er amtliches Mitglied der Pfarrgemeinderäte sowie des Pastoralverbundsrates. Pfarrer Stephan Berkenkopf ist Vorsitzender des Kirchenvorstandes aller zum Pastoralen Raum gehörenden Kirchengemeinden.

Michael Freundt, geboren in Siegen, begann nach dem Abitur eine Bankausbildung, absolvierte ein Studium zum Bank-Fachwirt und arbeitete als selbständiger Finanzberater. Durch sein ehrenamtliches Engagement in den Gremien seiner Kirchengemeinde reifte in Freundt der Entschluss, Ständiger Diakon zu werden: Der Siegener empfing die Weihe 2011 durch den damaligen Paderborner Erzbischof Hans-Josef Becker. Michael Freundt arbeitete als Referent für religiös-theologische Bildung für die Katholische Erwachsenen- und Familienbildung in der Bildungsstätte Olpe. Von Januar 2020 bis Mai 2021 engagierte sich Michael Freund als Ständiger Diakon im Nebenberuf in der Pfarrei Christkönig in Siegen, anschließend im Pastoralen Raum Pastoralverbund Siegen-Freudenberg. Seit Anfang 2023 war Diakon Michael Freund als Dekanatsreferent für das Dekanat Siegen im Einsatz.

Pfarrer Stephan Berkenkopf wurde in Winterberg geboren und im Juni 2000 zum Priester geweiht. Er leitet seit Februar 2021 den Pastoralen Raum Pastoralverbund Wittgenstein. Zuvor war er als Pastor im Pastoralen Raum Pastoralverbund Minden tätig. Seit Mai 2024 ist er zweiter stellvertretender Dechant des Dekanates Siegen.

Im Festhochamt zur Einführung der „beiden Neuen“, das von Dechant Karl-Hans Köhle zelebriert wurde und zu dem neben zahlreichen Gemeindemitgliedern aus allen Teilen des Pastoralverbundes auch Vertreter des Modellprojektes aus Paderborn sowie Wegbegleiter von Diakon Freundt und Pfarrer Berkenkopf gekommen waren, hielt der frisch eingeführte Pfarrbeauftrage die erste Predigt in seinem neuen Wirkungskreis. Besonders betonte er dabei die Bedeutung der ehrenamtlich Engagierten in den Gemeinden.

„Ein lebendiges Gemeindeleben ist nur möglich, wenn alle Gemeindemitglieder ihre je eigenen Gaben, Fähigkeiten und Talente einbringen,“ so der Diakon. Jeder habe etwas beizutragen – auch wenn es in den eigenen Augen oftmals unscheinbar und unbedeutend sei.

Beim Empfang in der Aula des Gymnasiums Stift Keppel bestand im Anschluss an die Festmesse Gelegenheit zur Begegnung bei Kaffee und Kuchen. Die Pfarrgemeinderatsvorsitzenden sowie Dr. Rainer Hohmann und Frank Manegold,offizielle Vertreter aus Paderborn und zuständig für den Prozess „Gemeinsam Leiten“ im Erzbistum, wünschten mit sehr persönlichen Grußworten viel Glück und Gottes Segen für die neue Aufgabe.

Pfarrer Herbert Scheckel überbrachte beste Wünsche im Auftrag der evangelischen Gemeinden und ermutigte mit dem Bibelzitat „“Habe ich dir nicht befohlen: Sei mutig und stark? Fürchte dich also nicht und hab keine Angst; denn der HERR, dein Gott, ist mit dir überall, wo du unterwegs bist.” (Jos 1,9) den Dienst in und an der Gemeinde vertrauensvoll anzugehen.

Diakon Freundt knüpfte an seine Predigt im Gottesdienst an und betonte, dass er in der Stärkung des Ehrenamts, in der Weiterführung und Vertiefung der Ökumene sowie in der Seelsorge und im Füreinander-da-sein die zentralen Prioritäten seines Amtes sehe.

Pfarrer Berkenkopf meinte, dass er die neue Aufgabe aus freiem Entschluss angetreten habe und gespannt auf die Zusammenarbeit im Pastoralverbund sei.