Feuerwehreinsatz nach Chlorgasverdacht im Siegener Hallenbad Löhrtor: Sicherheitsmaßnahmen eingeleitet

(wS/si) Siegen 20.06.2024 | Am Donnerstagmittag, 20. Juni 2024, wurde gegen 13.30 Uhr im Hallenbad Löhrtor in Siegen nach dem Schwimmunterricht einer Schulklasse der Grundschule Wilnsdorf ein starker Chlorgasgeruch im Hallenbad festgestellt. Der stellv. Betriebsleiter des Bades hat die Schulklasse daraufhin aus dem Gebäude geschickt und die Anlage, in der mithilfe eines chemischen Verfahrens eine sogenannte Hypochloridlösung erzeugt wird, heruntergefahren und auf Leckage überprüft. Eine Leckage konnte dabei ausgeschlossen werden. Aufgrund dessen liegt die Vermutung nahe, dass der Aktivkohlefilter der Anlage, der die bei der chemischen Reaktion entstehenden Dämpfe filtert, nicht mehr ordnungsgemäß funktionierte. Der Aktivkohlefilter wurde daraufhin durch den Betriebsleiter ausgetauscht, sodass anschließend kein Chlorgasgeruch mehr im Gebäude festgestellt werden konnte.

Zusätzlich wurde die Herstellerfirma der Anlage über den Sachverhalt informiert. Sie wird die Anlage in den kommenden Tagen abschließend überprüfen. Bis dahin bleibt das Löhrtorbad aus Sicherheitsgründen geschlossen.

In der Schule in Wilnsdorf wurden dann die Schülerinnen und Schüler vom Rettungsdienst untersucht und betreut.

Fotos: Andreas Trojak / wirsiegen.de