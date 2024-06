Heesstraße nach Unfall voll gesperrt: VW-Fahrer kollidiert mit geparktem Mercedes in Fellinghausen

(wS/red) Kreuztal 22.06.2024 | In der Nacht zu Samstag kam es gegen kurz vor 01:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Heesstraße in Kreuztal-Fellinghausen. Ein 42-jähriger PKW-Fahrer prallte mit seinem VW auf einen am Straßenrand geparkten Mercedes.

Ersthelfer vor Ort leisteten dem verletzten Fahrer sofort Erste Hilfe und alarmierten umgehend den Rettungsdienst. Die Feuerwehr Kreuztal – Löschzug Fellinghausen, wurde ebenfalls schnell aktiv und kümmerte sich um auslaufende Betriebsmittel.

Der verletzte VW-Fahrer wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Heesstraße musste während der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme in beide Richtungen voll gesperrt werden.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die genaue Ursache des Unfalls ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um zu klären, warum der VW-Fahrer auf den geparkten Mercedes auffuhr.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

