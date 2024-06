Historische Führungen in Siegen: Ein Wochenende voller Geschichten und Geschichte

(wS/si) Siegen 10.06.2024 | Das Stadtmarketing Siegen lädt Sie am kommenden Wochenende zu zwei faszinierenden Führungen ein, die Sie in vergangene Jahrhunderte entführen werden.

Von Liebesleid und Mordgeschichten – Schauspielführung am 23. Juni

Am Sonntag, den 23. Juni, um 14.30 Uhr, startet die Schauspielführung „Von Liebesleid und Mordgeschichten“ im Innenhof des Oberen Schlosses. Tauchen Sie ein in das Jahr 1637, eine Zeit, in der der 30-jährige Krieg seine Spuren in Siegen hinterließ. Erleben Sie spannende Geschichten über den Hexenturm und dessen unglückselige Insassen wie „Spiesses Elsche“, erfahren Sie, was mit dem Hausmädchen Maria geschah und ob es tatsächlich „Katholische Ratten“ in der Stadt gab. Begleiten Sie uns auf dieser rund 75-minütigen Zeitreise und lassen Sie sich von den Geschichten um Peter Paul Rubens und Fürst Johann Moritz fesseln.

Die Teilnahme an der Schauspielführung ist kostenpflichtig (Erwachsene 10 €, Kinder von 6 bis 14 Jahren 5 €). Eine Anmeldung ist erforderlich bis Freitag, den 21.06.2024, 16.00 Uhr, entweder telefonisch unter (0271) 303-82822 oder per E-Mail an kn@visitsiegen.de.

Nachtwächterführung – Eine Reise ins Jahr 1577

Bereits am Freitag, den 21. Juni, um 22.00 Uhr, können Sie an einer spannenden Nachtwächterführung teilnehmen. Der Treffpunkt ist das Hauptportal der Nikolaikirche. Begleiten Sie den Nachtwächter Balthasar durch die dunklen Gassen der Siegener Altstadt und erfahren Sie mehr über das Leben im Jahr 1577. Balthasar, ein Zeitgenosse von Peter Paul Rubens, kennt viele Geheimnisse des Siegener Magistrats und des Scharfrichters Montanus. Seien Sie gespannt auf die Geschichten, die eigentlich im Dunkeln bleiben sollten, und erleben Sie, wie es sich anfühlt, ins Fettnäpfchen zu treten oder die Halsgeige zu spielen.

Die Führung dauert etwa 1 ¼ Stunde und ist ebenfalls kostenpflichtig. Eine Anmeldung ist bis spätestens Freitag, den 21.06.2024, erforderlich. Melden Sie sich unter der Telefonnummer (0271) 303-82822 oder per E-Mail an hallo@visitsiegen.de an.

Verpassen Sie nicht diese einmalige Gelegenheit, die Geschichte Siegens auf so lebendige Weise zu erleben. Melden Sie sich noch heute an und lassen Sie sich von den faszinierenden Geschichten und historischen Einblicken begeistern!