Im Charlottental: Sportplatz erhält neuen Kunstrasen

(wS/si) Siegen 13.06.2024 | Neues „Grün“ für den Sportplatz Charlottental: Seit Ende Mai hat dort eine von der Stadt Siegen beauftragte Fachfirma den alten Kunstrasen erneuert. Dabei wurden rund 6.500 Quadratmeter Kunstrasen-Bahnen verlegt. Dank des milden Wetters der vergangenen Wochen konnten die Arbeiten zügig abgeschlossen werden.

Die Arbeiten begannen mit umfangreichen Vorbereitungen: Zuerst wurde der alte Belag aus dem Jahr 2003 inklusive Linierung abgetragen und abgerollt. Daraufhin besserte die Baufirma die freigelegte Elastikschicht aus. Dank des sehr guten Zustandes des „Unterbaus“ war hierfür die zuvor eingeplante – teils sehr aufwendige – Sanierung nur im geringen Umfang erforderlich. Nach der Verlegung und Fixierung des neuen Kunstrasens, wurde der Sportplatz eingesandet und die Korkschicht in die Kunstfasern aufgetragen. Wie schon bei vorangegangenen Erneuerungen des Kunstrasens in anderen Sportstätten, wurde auch hier statt des bisher üblichen Kunststoffgranulats umweltfreundlicher Kork verwendet.

„Der Sportplatz bietet nun wieder beste Spielbedingungen“, so Bürgermeister Steffen Mues. Rund 180.000 Euro habe die Stadt in die Sanierung der Sportanlage investiert. „Besonders betonen möchte ich die gute Zusammenarbeit mit dem Siegener Sport-Club, der sich mit rund 33.000 Euro an den Kosten des Kunstrasen-Tausches beteiligt hat.“

Bis Anfang Juli sollen abschließend noch neue Tore geliefert und montiert werden. Außerdem soll im Nachgang noch ein Ballfangnetz seitens des städtischen Platzwartes erneuert werden. Dann ist der Kunstrasenplatz Charlottental nach der Sommerpause wieder startklar für die kommende Spielsaison.

Freuen sich über den neuen Kunstrasen-Belag: (v.r.n.l.) Martin Wagner, Leiter Sport- und Bäderabteilung, Armin Holzhauer, 1. Vorsitzender Siegener SC, und Bürgermeister Steffen Mues (Foto: Stadt Siegen)