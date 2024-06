Judo-Nachwuchs zeigt Können: Erfolge für den JC Gernsdorf, JF Siegen Lindenberg und TV Freudenberg beim Amazonenturnier

(wS/jcg) Wilnsdorf 26.06.2024 | Traditionell richtet der JC Holzwickede einmal im Jahr das Amazonenturnier aus. Eingeladen sind hier von der U11 bis zu Erwachsenen alle weiblichen Judokas aus dem Bezirks Arnsberg. Und auch einige Siegerländer Vereine machten sich auf den Weg ins Ruhrgebiet um sich mit der Konkurrenz zu messen. Der JC Gernsdorf war mit neun jungen Damen am Start, die JF Siegen Lindenberg stellten vier Amazonen und der TV Freudenberg konnte eine Kämpferin aufbieten.

Ergebnisse JC Gernsdorf:

U11: In dieser Altersklasse gingen Mia Dietermann, Anni Schlemper und Johanna Grund an den Start.

Mia begann mit zwei Siegen und Anni mit Sieg und Niederlage. Dann kam es zwischen den Beiden zum Vereinsduell. Hier setzte sich Anni durch mit Haltgriff und konnte auch die letzte Begegnung gewinnen. Somit Platz 2 in der Klasse bis 28 kg für Anni und Platz 3 für Mia, die am Ende eine ausgeglichene Bilanz vorweisen konnte.

Ebenfalls Platz 3 für Johanna in der Klasse bis 26 kg. Ein Strafe wegen einer in der Altersklasse nicht erlauben Griffart verhinderte leider mehr. U13: Hier vertraten Lilli Wilscher (-52kg) und Mara Gerhus (-48 kg) den JCG. Mara begann sehr ruhig, aber beherrschte trotzdem ihre ersten beiden Gegnerinnen mit zwei Siegen und stand so im Finale. Dort musste sie sich geschlagen geben aber war mit Platz 2 zufrieden. Lilli kam etwas schwer in das Turnier hinein. In der entscheidenden Begegnung war sie aber hellwach und warf ihre Kontrahentin mit einer schönen Hüfttechnik. Somit Platz 3

U15: Hier traten Paula Schmidt (-57 kg) und Jule Krämer (-48 kg) an. Der Turnierverlauf bescherte Paula die Chance auf Platz 3. Mit einer schönen Technik konnte sie ihre Gegnerin vorzeitig besiegen und stand fröhlich auf dem Podest. Jule hat bisher ohnehin ein Traumjahr in Sachen Wettkampferfolge. Dieses Mal hatte die die westdeutsche Vize-Meisterin nur einer Gegnerin in ihrer Klasse, die sie im „best of three Modus“ zweimal sicher und souverän nach kurzer Zeit besiegen konnte. Platz 1 somit für Jule.

U18: Viel zu tun in starken Gewichtsklassen hatten die beiden JCG Damen Tamina Jost (bis 57 kg) und Marie Ax (bis 63 kg). Tamina verlor letztlich den entscheidenden Kampf um Platz 3 in ihrer

Gewichtsklasse. Die Klasse bis 63 kg war mit 10 Amazonen zahlenmäßig, aber auch qualitativ (neben Marie zwei weitere Mädels früher im U15 Kader) besetzt. Mit zwei vorzeitigen Siegen marschierte Marie sicher ins Finale, musste sich dort aber ihrer Gegnerin aus Witten geschlagen geben. Platz 2 für Marie

Ergebnisse JF Siegen Lindenberg:

U11: Lotta Vohs holte hier den ersten Podestplatz für die Lindenberger. Ein Sieg und zwei Niederlagen im „best of three Modus ergaben Platz 2 in der Klasse bis 48 kg.

U13: Hier sorgte Mariella Herbst in der Klasse bis 36 kg für einen ersten Platz. Mit zwei vorzeitigen Siegen mit unterschiedlichen Techniken ließ sie keine Zweifel aufkommen und stand ganz oben auf dem Podest.

U15: Jolina Sening hatte es in der Klasse bis 40 kg im Kampf um Platz 1 mit einer starken Gegnerin aus Witten zu tun. Jolina musste sich hier zweimal geschlagen geben und belegte daher Platz 2. Frauen: Lena Voswinkel (bis 63 kg) konnte sich nach Wettkampfpause noch nicht wieder ganz oben auf dem Podest einfinden. Nach zwei Niederlagen stand bei ihr Platz 3 zu Buche.

Ergebnisse TV Freudenberg

U15: Die einzige Freudenberger Amazone Paula Nassauer holte einen ersten Platz für ihren Verein.

Nach zwei Freilosen konnte sie noch zwei Sieg folgen lassen und holte somit verdient den Sieg in der Klasse bis 57 kg.

Das Team des JC Gernsdorf von U11 bis U18