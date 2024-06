Kinderchor „800 für 800“ singt zum Siegener Stadtjubiläum

(wS/si) Siegen 10.06.2024 | Zum 800-jährigen Stadtjubiläum findet am Donnerstag, 13. Juni, um 11.00 Uhr ein großes Zonta-Singfest statt. Insgesamt 800 Kinder aus fünf Siegener Grundschulen treffen sich dazu am Kornmarkt auf Initiative der ISG Oberstadt: die Hammerhütterschule, die Jung-Stilling-Schule, die Nordschule, die Obenstruthschule und die Sonnenhangschule sind dabei. Bürgermeister Steffen Mues wird auch zu diesem Jubiläumskonzert die Schirmherrschaft übernehmen, wie bei den Singfesten 2008 bis 2017 im Rahmen des Zonta-Projektes „Kinder singen Klasse!“

Die Kinder geben bei dieser Jubiläumsveranstaltung besonders beliebte Lieder aus dem Zonta-Singprojekt, wie „Ich schenk‘ Dir einen Regenbogen“ oder „Alle Vögel sind schon da“, zum Besten. Die Leitung des großen Chors übernimmt Markus Ising, Schulleiter der Hammerhütterschule. Musikalisch begleitet werden die Kinder von einer kleinen Band bestehend aus Hans A. Müller (Piano), Peter Sziburies (Gitarre) und Philipp Wilker (Rhythmus).

2007 hat der Zonta-Club Siegen Area das Projekt „Kinder singen Klasse!" an Siegener Grundschulen ins Leben gerufen. Dadurch sollten die Schulen zum regelmäßigen Singen in ihren Klassen motiviert werden. Höhepunkt in jedem Sommer war von 2008 bis zum Finale zum „10-jährigen" 2017 das jährliche Singfest in der Oberstadt vor dem Rathaus unter dem Krönchen.