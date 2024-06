MVZ des Klinikums Siegen übernimmt weitere Praxis für Allgemeinmedizin

(wS/ks) Siegen 28.06.2024 | „Praxis74“ in Kaan-Marienborn ist ab 01. Juli Teil der MedCenter GmbH

Nachdem das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) des Klinikums Siegen „MedCenter“ vor genau einem Jahr bereits die Hausarztpraxis von Wilfried Deiß und Silke Orthmann an der Koblenzer Straße in Siegen übernommen hat, gibt es ab dem 01. Juli einen weiteren Neuzugang im Bereich Allgemeinmedizin. So gehört ab dann auch die „Praxis74“ in Kaan-Marienborn unter dem neuen Namen „MVZ 74“ zur MedCenter GmbH. Bis auf den neuen Namen wird sich für die Patientinnen und Patienten der Praxis jedoch nicht viel verändern. Sowohl die ärztlichen Mitarbeitenden als auch das weitere Team bleiben wie bisher bestehen. Zudem werden auch wie gewohnt alle bisherigen medizinischen Leistungen der Praxis fortgeführt und die bekannten Kontaktdaten und Sprechzeiten bleiben unverändert.

„Mir ist es ein großes Anliegen, unsere Praxis zukunftssicher aufzustellen. Wir haben über viele Jahre ein vertrauensvolles Verhältnis zu unseren Patientinnen und Patienten aufbauen können und möchten diese auch in Zukunft weiter begleiten“, erklärt Heinz-Peter Wagner, Facharzt für Allgemeinmedizin und neuer Ärztlicher Leiter im MVZ 74. „Ganz egal ob einfache, akute oder auch schwerwiegende Erkrankungen, wir bleiben nach wie vor Ansprechpartner für alle gesundheitlichen Belange“, so Wagner weiter. Eine Mission, die auch Daniel Feige, Kaufmännischer Leiter des MedCenters teilt: „Wir freuen uns sehr, mit dem MVZ 74 nun bereits die dritte Praxis für Allgemeinmedizin in unser medizinisches Portfolio mitaufnehmen zu können und somit eine gute hausärztliche Grundversorgung für die Bevölkerung der Region sicherzustellen“, erklärt Feige.

Die MedCenter GmbH umfasst neben einer Praxis für Chirurgie, Orthopädie und Unfallchirurgie in der Siegener Oberstadt, Praxen für Kardiologie sowie für Neurologie und Psychiatrie am Standort in Siegen-Weidenau, eine Praxis für Urologie in Bad Berleburg sowie eine Praxis für Neurologie und Psychiatrie in Lennestadt und eine Praxis für Orthopädie und Unfallchirurgie in Betzdorf. Zum MedCenter II gehören zudem zwei Praxen für Allgemeinmedizin in Siegen sowie zum MedCenter III eine Praxis für Pneumologie in Siegen.

Foto:

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!