Netphen geht los: Auftaktworkshop eröffnet den Fußverkehrs-Check

(wS/ne) Netphen 20.06.2024 | Gehen ist die umweltfreundlichste Fortbewegungsart der Welt und trotzdem kommt es in der Verkehrsplanung aus verschiedensten Gründen oft zu kurz. In Netphen soll sich das jetzt ändern, denn unter dem Motto „Gut zu Fuß in Netphen“ wird ein Fußverkehrs-Check durchgeführt.

Welche Probleme gibt es? Wo kann man gut und sicher zu Fuß gehen? Wo sind Gehwege zu schmal oder fehlen komplett? Wo könnte ein Zebrastreifen beim Queren einer Straße helfen, wo eine Ampel?

All diese und weitere Fragestellungen sollen im Rahmen des Fußverkehrs-Checks NRW beantwortet werden. Fußverkehrs-Checks sind ein Angebot des Zukunftsnetz Mobilität NRW, dem landesweiten Unterstützungsnetzwerk für nachhaltige Mobilitätsentwicklung, in dem Netphen seit 2018 Mitglied ist. Das erfahrene Planungsbüro VIA eG aus Köln begleitet Netphen.

Der Fußverkehrs-Check enthält mehrere Bausteine.

Erster Baustein des Fußverkehrs-Checks ist der Auftaktworkshop, bei dem die thematischen und räumlichen Schwerpunkte sowie die geplanten Begehungsrouten des Fußverkehrs-Checks vorgestellt und gemeinsam mit den Teilnehmenden diskutiert und erarbeitet werden.

Begehungen sind das Kernstück und geben Teilnehmerinnen und Teilnehmern vor Ort die Möglichkeit, Probleme und Sichtweisen auszutauschen und neue Lösungsansätze und Ideen zu diskutieren.

Durch den Austausch zwischen Verwaltung, Politik und Zielgruppe kann so auch die Beteiligungskultur gestärkt werden.

In Netphen soll vor allem der Zentrumsbereich betrachtet werden. Eine sichere Fußwegebeziehung zwischen zentrumsnaher Infrastruktur, Nahversorgung und ÖPNV ist hier essenziell. Die Themen

„Barrierefreiheit“, „Steigerung der Aufenthaltsqualität“ und „Schulwegsicherheit“ stehen hierbei be- sonders im Fokus. Schülerinnen und Schüler sowie Seniorinnen und Senioren stellen die beiden Zielgruppen dar.

Der Auftaktworkshop zum Fußverkehrs-Check findet am Mittwoch, den 03.07.2024, in der Zeit von 17.00 – 19.00 Uhr im Ratssaal der Stadt Netphen statt.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich zur Teilnahme am Auftaktworkshop eingeladen.



