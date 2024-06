Polizeieinsatz in Freudenberg: Bedrohung in Flüchtlingsunterkunft

(wS/red) Freudenberg 12.06.2024 | Am Dienstagnachmittag kam es in Freudenberg am Mórer Platz zu einem Polizeieinsatz. Gegen 16 Uhr eilten die Polizei und Mitarbeiter des Ordnungsamtes zu einer kommunalen Flüchtlingsunterkunft.

Nach Polizeiangaben bedrohte ein 39-jähriger Bewohner drei Männer im Alter von 22, 28 und 35 Jahren. Der 39-Jährige soll dabei ein Messer bei sich gehabt haben. Die Polizei konnte die Situation schnell unter Kontrolle bringen und nahm die Ermittlungen auf. Der Mann wurde anschließend in eine andere Unterkunft verbracht.

Glücklicherweise blieb es bei verbalen Bedrohungen, niemand wurde verletzt.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

