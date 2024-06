Prostata im Fokus: Infoveranstaltung für Patienten und Ärzte

(wS/js) Siegen 03.06.2024 | 18. Symposium am Samstag, 15. Juni, im Haus der Siegerländer Wirtschaft

Ob eine Entzündung, ein Tumorbefall oder eine Vergrößerung des Organs: Erkrankungen der Prostata können gut- oder bösartig sein. Probleme beim Wasserlassen, eine Harninkontinenz oder auch ein unerfüllter Kinderwunsch zählen zu möglichen Folgen. Um über und moderne Diagnose- und Therapieverfahren aufzuklären, findet am Samstag, 15. Juni, im Haus der Siegerländer Wirtschaft (Spandauer Straße 25 in Siegen) das 18. Prostata-Symposium statt. Organisiert vom Diakonie Klinikum Jung-Stilling in Siegen, wird es geleitet von Dr. Peter Weib, Chefarzt Urologie, und Dr. Mahmoud Farzat, Chefarzt Robotische Urologie, in Kooperation mit der Siegener BPS-Prostatakrebs-Selbsthilfegruppe, dem Kompetenznetz Prostata-Niere-Harnblase sowie dem Verband urologischer Kompetenzzentren Uro-Cert. Unterstützung erhält die Veranstaltung vom Ärztenetz Lahn-Dill, der Kreisärzteschaft Altenkirchen sowie den Ärztevereinen Olpe und Siegen.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht ein Arzt-Patienten-Seminar unter dem Motto „Prostata im Fokus“, zu dem Interessierte von 14 bis 15 Uhr eingeladen sind. Gestartet wird mit der Vorstellung der Prostatakrebs-Selbsthilfegruppe Siegen unter der Leitung von Lothar Stock. Es folgt ein Vortrag von Dr. Peter Weib zu Prostatakrebs, den Symptomen und diagnostischen Maßnahmen. Abgerundet wird das Seminar mit einer Podiumsdiskussion. Rede und Antwort stehen dann neben Dr. Weib und Dr. Farzat auch Martina Weil (Fachärztin für Urologie in Siegen und Kreuztal), Thomas T. List (Facharzt für Urologie in Siegen-Geisweid) und Ulrich Wacker (Facharzt für Strahlentherapie Marien Kliniken Siegen).

Am Vormittag steht ab 10.30 Uhr eine Fachveranstaltung ausschließlich für Mediziner auf dem Programm, die sich insbesondere an Hausärzte richtet. Unerfüllter Kinderwunsch, metastasierende Prostatakarzinome, sexuell übertragbare Krankheiten, Prostatitis, das benigne Prostatasyndrom, Blasensteine und Divertikel zählen zu den Vortragsthemen. Die Moderation übernimmt Dr. Florian Becher, Facharzt für Allgemeinmedizin in Siegen.

Beide Veranstaltungen sind kostenfrei. Anmeldungen sind nicht erforderlich. Weitere Informationen finden Interessierte unter www.jung-stilling.de im Internet. Fragen zur Prostatakrebs-Selbsthilfegruppe werden unter www.prostatakrebs-siegen.de oder unter Telefon 02735 / 5260 beantwortet.