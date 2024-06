SiegenGospelChoir begeistert beim Jubiläumskonzert der Stiftung Rödgen-Wilnsdorf

(wS/sgc) Wilnsdorf 06.06.2024 | Anlässlich seines 20-jährigen Jubiläums lud die Stiftung Rödgen-Wilnsdorf zu einem Benefizkonzert mit dem SiegenGospelChoir (SGC) ein.

Die Stiftung wurde 2003 gegründet, um den finanziellen Rückhalt des neu errichteten Gemeindehauses zu sichern. Dies geschah, schnell jedoch wurde die Stiftung dann auch ein zuverlässiger Partner für Kinder-,Jugend-,Erwachsenen-, Senioren und Flüchtlingsarbeit.

Nach der Begrüßung der Vorsitzenden, Frau Karin Pruin, und einleitenden Worten des ehemaligen Pfarrers Siekermann, eröffnete der SGC sein Konzert mit dem Song „Light a Candle in the night“. Wie ein roter Faden zog sich die Kernaussage dieses Songs durch das Konzert. Es gibt, auch in unserer aktuellen Zeit, in der die Nachrichten täglich wenig Positives berichten, ein Licht, dass uns durch all das Dunkle hindurch tragen kann. Der Chor brachte dies, untermauert durch begleitende Worte seines Chorleiters Helmut Jost u. a. durch Songs wie „Stay With Me“, „A Handfull of Love“, „Peace in the Midst of the Storm“ und dem Segenslied „May The Lord Send Angels“ musikalisch eindrucksvoll zum Ausdruck.

Das Publikum war vom ersten Takt an eingefangen von den stimmungsvoll ruhigen, aber auch den kraftvoll schwungvollen Songs. Da verwundert es nicht, dass die Zuhörer die gemeinsamen Songs begeistert mitsangen.

Alles in allem war es ein Abend, der die Seele streichelte. Stehender Applaus dankte dem Chor für einen beeindruckenden Abend und ein Konzert auf höchstem Niveau.