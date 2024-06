Sparkasse Siegen spendet 4000 Euro an Beratungszentrum „Hörst du mich?"

(wS/ca) Siegen 07.06.2024 | Die Sparkasse Siegen hat eine großzügige Spende in Höhe von 4000 Euro an das Beratungszentrum „Hörstdu mich?“ des Caritasverbandes Siegen-Wittgenstein e.V. überreicht. Die Spende ermöglichte es dem Beratungszentrum, wichtige Kreativmaterialien anzuschaffen, darunter eine massive Werkbank sowie LEGO-Sets rund um das Thema „Beerdigung“, um Kindern und Jugendlichen, deren Eltern lebensbedrohlich erkrankt sind, bei der Verarbeitung ihrer Gefühle zu unterstützen.

Anne Gebers, Pressesprecherin der Sparkasse Siegen, überreichte den Spendenscheck persönlich im Beratungszentrum. Dabei zeigte sie sich beeindruckt von den neu angeschafften Materialien, die den betroffenen Kindern und Jugendlichen für die Kreativarbeit zur Verfügung stehen. „Es ist erstaunlich zu sehen, wie einfallsreich und einfühlsam das Team hier arbeitet, um den Kindern in schwierigen Lebenssituationen zu helfen. Die Spende der Sparkasse Siegen soll dazu beitragen, diesen wichtigen Beitrag weiter zu unterstützen", betonte Frau Gebers. Katharina Jung, Leiterin des Beratungszentrums, äußerte ihre Dankbarkeit für die großzügige Unterstützung

seitens der Sparkasse Siegen: „Dank dieser Spende können wir unsere Arbeit intensivieren und den betroffenen Kindern und Jugendlichen noch besser dabei helfen, den Verlust oder die Erkrankung ihrer Elternteile kreativ zu verarbeiten“, erklärte Frau Jung. „Es ist schön zu sehen, wie sich die Sparkasse Siegen für solch wichtige Angebote einsetzt.“

Während ihres Besuchs zeigte Frau Gebers auch großes Interesse an den Aktivitäten und Dienstleistungen des Beratungszentrums. Die Mitarbeitenden nahmen sich die Zeit, ihr einen umfassenden Einblick in ihre Arbeit zu geben.

Foto: Caritasverband Siegen-Wittgenstein e.V.