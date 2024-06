Spendenlauf „LeoRun 2024“ des Leo-Club Beratungszentrums „Hörst du mich?“

(wS/le) Siegen 11.06.2024 | Am 23. Juni 2024 veranstaltet der Leo-Club Siegerland einen Spendenlauf in der Siegarena in Siegen. Der Leo-Club Siegerland ist eine Jugendorganisation der Lions-Clubs. Der Lauf findet von 10 bis 18 Uhr statt, und die Netto-Erlöse kommen der Ausstattung eines Kreativraumes für das Beratungszentrum „Hörst du mich?“ zugute. Das Zentrum unterstützt Kinder und Jugendliche, deren Eltern lebensbedrohlich erkrankt sind, und begleitet sie in dieser schwierigen Zeit.

Die Teilnahme am Spendenlauf kostet 5 Euro pro Person, und jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer erhält dafür ein Wasser. Zusätzlich werden pro gelaufener Runde 2 Euro berechnet. Eine Runde ist etwa 2,2 Kilometer lang.

An der Registrierungsstelle, die sich auf dem Parkplatz unterhalb der HTS (Stumme-Loch-Weg 2, 57072 Siegen) befindet, können sich die Läuferinnen und Läufer anmelden. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Vor Ort gibt es auch die Möglichkeit, sich mit Getränken zu erfrischen oder ein Würstchen zu essen.

Wir laden alle herzlich ein, an diesem Ereignis teilzunehmen und damit einen wertvollen Beitrag zur Unterstützung betroffener Kinder und Jugendlicher zu leisten. Kommt vorbei, lauft mit und helft uns, etwas Gutes zu tun!

Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer und eine erfolgreiche Veranstaltung!