Stadtmarketing Siegen lässt die Oberstadt glühen

(wS/si) Siegen 25.06.2024 | In Kooperation mit der ISG (Immobilien- und Standortgemeinschaft Oberstadt) verwandelt das Stadtmarketing Siegen am 5. und 6. Juli 2024 Siegens Oberstadt in ein einziges Lichtermeer.

An den zwei hoffentlich lauen Sommerabenden tauchen Kerzen, Fackeln, Feuerstellen und bunte LED-Strahler die Kölner Straße, das Rathaus, den Marktplatz und die Alfred-Fissmer-Anlage ab 20 Uhr in magische Orte zum Staunen, Flanieren und Entspannen.

„Die Oberstadt glüht“ lockt mit zauberhaften Lichtinstallationen, Walking-Acts und gastronomischen Angeboten. An der großen Feuerstelle auf dem Marktplatz können Besucher verweilen und Stockbrot grillen.

Kreativkünstler Alexander Strauß setzt oberhalb des Brunnens der Alfred-Fissmer-Anlage Models mit UV-Sprühfarbe in Szene und lässt seine „Kunstwerke“ als Walking-Acts durch die Oberstadt ziehen.

Meditative und beruhigende Hintergrundmusik sorgt für die richtige Stimmung. Mit dabei sind auch vielfältige kulinarische Angebote für jeden Geschmack.

„Die Oberstadt glüht“ findet zum 800-jährigen Jubiläum Siegen parallel zum Stationen-Theater „Glut. Aus der Feuerchronik einer Stadt“ im Park des Oberen Schlosses statt.

Tickets und Infos für das Spektakel im Schlosspark gibt’s hier: https://www.siegen800.de/