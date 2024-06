Taucht ein in Fantasywelten: Spannende Abenteuer im Jugendzentrum NoLimitis jeden Freitag

(wS/hi) Hilchenbach 20.06.2024 | Unter dem Motto „Fantasywelten“ bietet der PUSH e.V. ab sofort ein neues und spannendes Freizeitprogramm am kmd an. Jugendliche im Alter von zwölf bis 21 Jahren sind jeden Freitag von 17:00 bis 20:00 Uhr herzlich ins Jugendzentrum NoLimitis eingeladen, um in fantastische Geschichten einzutauchen und gemeinsam eine aufregende Zeit zu erleben.

Das abwechslungsreiche Programm umfasst eine Vielzahl von Aktivitäten. So werden Ausflüge zu Fantasy- und Comicmessen, themenbezogene Kochabende, kreative Kostüm- und Zeichen-Workshops und natürlich Pen-and-Paper-Rollenspiele angeboten.

„Kommt mit uns in die Welt der Rollenspiele und erlebt Abenteuer als mutige Helden, listige Magier oder mystische Kreaturen. Ziel ist es, eurer Fantasie freien Lauf zu lassen, eure Interessen zu teilen und neue Freundschaften zu schließen. Und das Beste daran ist: Ihr könnt selbst mitgestalten und entscheiden, wo die Reise hingehen soll“, freuen sich Max Schmidt, Lina Giebeler und Nils Guder vom Mitarbeiterteam auf das neue Angebot.

Die „Fantasywelten“ werden gefördert von der Stadt Hilchenbach und dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Weitere Informationen und Angebote für Kinder und Jugendliche gibt es auf www.kjb-angebote.de.

Foto: Nils Guder, Max Schmidt und Lina Giebeler laden Jugendliche im Alter von 12 bis 21 Jahren zu gemeinsamen Fantasy-Abenteuern ein.