Unfall in Siegen – PKW kollidiert mit 37-jährigen Motorradfahrer und 6-jährigem Kind als Beifahrer

(wS/red) Siegen 06.06.2024 | Am frühen Donnerstagabend ereignete sich gegen 17:50 Uhr ein Verkehrsunfall in Höhe der Kreuzung Hainer Hütte / Brüderweg. Ein 18-jähriger PKW-Fahrer, der aus Richtung Hohler Weg kam und in Richtung Hainer Hütte fuhr, beabsichtigte nach links in den Brüderweg abzubiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Motorradfahrer, einen 37-jährigen Mann, der mit einem 6-jährigen Kind als Beifahrer unterwegs war.

Der Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem Motorrad führte dazu, dass sowohl der Motorradfahrer als auch das Kind stürzten. Glücklicherweise erlitten beide keine schweren Verletzungen. Auch der 18-jährige PKW-Fahrer sowie ein weiterer Mitfahrer mussten an der Unfallstelle vom Rettungsdienst behandelt werden. Nach ersten Informationen der Polizei wurden auch sie nur leicht verletzt.

Während des Rettungseinsatzes und der Unfallaufnahme durch die Polizei musste die Kreuzung Hainer Hütte / Brüderweg kurzzeitig voll gesperrt werden, was zu Verkehrsbehinderungen führte.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

