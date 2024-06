Vollsperrung der Geisweider Straße nach schwerem Verkehrsunfall – zwei Verletzte

(wS/red) Siegen 22.06.2024 | ERSTMELDUNG | Zu einem schweren Verkehrsunfall mussten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in der Nacht gegen 00:20 Uhr nach Geisweid ausrücken. Auf der Geisweider Straße kam es zu einer heftigen Kollision zwischen einem VW Polo und einem Ford.

Der Unfall ereignete sich, als ein Polo-Fahrer die Geisweider Straße von Dillnhütten kommend in Richtung Weidenau befuhr. Zeitgleich war ein Ford-Fahrer auf der Geisweider Straße in entgegengesetzter Richtung unterwegs. In Höhe der Sohlbacher Straße beabsichtigte der Ford-Fahrer zu wenden und kollidierte dabei mit dem entgegenkommenden VW Polo.

Die Geisweider Straße musste im Bereich der Unfallstelle in beide Richtungen voll gesperrt werden. Der Fahrer des Ford wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste nach der Erstversorgung vor Ort ins Krankenhaus gebracht werden. Der Polo-Fahrer erlitt leichtere Verletzungen.

Aufgrund auslaufender Betriebsmittel wurde die Geisweider Feuerwehr alarmiert. Sie streuten die Betriebsmittel ab, stellten den Brandschutz sicher und leuchteten die Einsatzstelle aus, um die Arbeiten der Rettungskräfte und der Polizei zu unterstützen.

Die Polizei, die mit mehreren Streifenwagen vor Ort war, hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Update: Bei dem Ford-Fahrer soll es sich laut weiteren Informationen der Polizei um einen 47-jährigen Mann handeln. Der Polo-Fahrer ist 21 Jahre alt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 30.000 Euro.





Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

