Wohnungen zur Unterbringung von Geflüchteten gesucht

(wS/hi) Hilchenbach 11.06.2024 | Hilchenbach hat als sicherer Hafen vielen geflüchteten Personen in den vergangenen Jahren eine Obhut gegeben. Aufgrund der zunehmenden Zuwanderungen aus der Ukraine – und auch aus anderen Ländern – sind die Kapazitäten der Stadt Hilchenbach für Wohnräume jedoch so gut wie ausgeschöpft. Derzeit sind die zugewiesenen Personen in verschiedensten Unterkünften untergebracht.

Damit die Aufnahme und Unterbringen von Geflüchteten weiterhin gegeben ist, wird dringend Wohnraum für die betroffenen Menschen benötigt. „Sollte jemand Wohnräume zur Verfügung stellen, wird der Vertrag direkt mit der Stadt Hilchenbach als Mieterin geschlossen. Dadurch sind ein sicheres Mietverhältnis und regelmäßige Kontrollen des Wohnungszustandes durch die Sachbearbeiter und Hausmeister der Stadtverwaltung gegeben“, erklärt Silvia Schwarzpaul vom Fachdienst Soziales und Integration.

Insbesondere besteht Bedarf an Wohnungen, die kurzfristig anzumieten sind. Gesucht werden Wohnräume in allen Größen für Familien oder für Einzelpersonen, die auch als Wohngemeinschaft genutzt werden können.

Als Ansprechpartnerinnen stehen Anna Melchior und Stefania Bruno vom Fachdienst Soziales und Integration für Fragen zur Verfügung. Sie sind unter den Telefonnummern 02733/288-129 und 02733/288-127 oder auch per E-Mail an a.melchior@hilchenbach.de oder s.bruno@hilchenbach.de zu erreichen.