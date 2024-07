16. Altenseelbach Open versprechen sehenswerten Tennisport und jede Menge Spannung in herrlichem Ambiente

(wS/tw) Neunkirchen 27.07.2024 | Während die besten Tennisprofis der Welt bei den Olympischen Spielen in Paris um Gold, Silber und Bronze spielen und sich im Anschluss auf das letzte Grand Slam-Turnier des Jahres, die US Open in New York, intensiv vorbereiten, fokussieren sich die heimischen Tenniscracks auf die vom 9. bis 17. August stattfindenden 16. Altenseelbach Open des TV Altenseelbach.

Das in diesem Jahr mit 1000 Euro Preisgeld dotierte Leistungsklassen-Turnier für Spieler aus ganz Deutschland, verspricht wie in den Vorjahren ein echtes Highlight zu werden. „Wir wollen möglichst die Zahlen des Vorjahres – 110 Meldungen und 120 Teilnehmer – toppen. Wir hoffen auf gutes Wetter, dann sollte das Turnier wieder ein Selbstläufer werden“, so Turnierdirektor Thorsten Seiler. „Das Turnier macht auch den Helfern immer Spaß“, fügt er weiter an. So ist Seiler froh darüber, dass bereits 40 ehrenamtliche Helfer aus den Reihen des 160 Mitglieder starken Clubs ihre Zusage im Vorfeld gegeben haben, um für eine reibungslose Abwicklung des Turniers und eine Rundum-Betreuung derr Akteur*innen zu sorgen. Auch ein Schläger-Bespannungsservice steht den Teilnehmenden im Vereinsheim zur Verfügung.

Bis dato (Stand 27.7.24) kann Seiler schon 96 Meldungen mit 112 Teilnehmer in acht Konkurrenzen verzeichnen. Emil Gmel (LK 3, TC Rot-Weiß Schwerte) und Florian Schulz (LK 5, TV Eiserfeld) sind dabei die ranghöchsten Spieler im Herren A-Feld. Bei den den Herren 40 sind sowohl Markus Pfaff (LK 6, TC Herborn) wie auch Michael Mengel (LK 8, TC Dynamit Nobel) Favoriten auf den Turniersieg. Im beliebten Mixed-Doppel wollen Eva Elena Diehl (LK 14, TV Altenseelbach) und Michael Mengel ihren Titel gerne verteidigen, müssen sich aber mit sehr starker Konkurrenz auseinandersetzen. Im Mixed-Doppel winkt mit 250 Euro für das Siegerpärchen das höchste Preisgeld. In den Einzelkonkurrenzen werden 100 Euro für den Turniersieg ausgeschüttet.

Meldungen sind noch bis zum 6. August um 23.59 Uhr online auf dem Turnierportal mybigpoint unter www.spieler.tennis.de möglich.

Erstmals wird der „neue“ Neunkirchener Bürgermeister Marco Schwunk als Schirmherr die Veranstaltung auf der malerischen gelegenen Anlage an der Breitelbachstraße verfolgen. „Ich freue mich darauf“, sagte Schwunk bei der Turnierpräsentation. Selbst hatte der begeisterte Judoka bisher keine Affinität zum Tennissport. In Altenseelbach möchte Schwunk am Finaltag jedoch gerne einmal einige Matches auf den drei Sandpätzen live verfolgen.

Aufgrund der zu erwartenden hohen Meldezahlen, werden wieder einige Begegnungen auf der Anlage des befreundeten TV Eiserfeld an der Schränke über die Bühne gehen. „Die gute Zusammenarbeit mit dem TV Eiserfeld wird fortgesetzt“, kündigt TVA-Präsident Werner Schönau an. Er ist zudem froh, dass die Geselligkeit auf dem großen Vereinsbalkon nicht zu kurz kommen wird. Dazu tragen natürlich die Leckereien vom Grill sowie gekühlte Getränke bei. Der Eintritt ist wie immer frei. Somit sind alle Vorbereitungen getroffen, um der erfolgreichen Ära der Altenseelbach Open, die 2008 im Rahmen des 25-jährigen Vereinsbestehens erstmals ausgetragen wurden, ein neues Kapitel hinzuzufügen.

Das Foto zeigt von l.n.r.: Jessica Imhäuser (2. Vorsitzende TV Altenseelbach), Bürgermeister der Gemeinde Neunkirchen und Schirmherr Marco Schwunk, Turnierdirektor und TVA-Sportwart Thorsten Seiler und TVA-Präsident Werner Schönau bei der Präsentation der 16. Altenseelbach Open

Foto: Thorsten Wroben

