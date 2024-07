Abschlussfeier des AWZ Bau: 112 Fachkräfte freuen sich über bestandene Prüfungen im Bauhandwerk

(wS/awz) Kreuztal 17.07.2024 | Jedes Jahr ist die große Abschlussfeier des Aus- und Weiterbildungszentrums (AWZ) Bau etwas Besonderes und wird mit viel Herzblut organisiert. In diesem Jahr wurden insgesamt 2 Facharbeiter, 86 frischgebackene Gesellinnen und Gesellen sowie 24 Meisterinnen und Meister in die Weißtalhalle in Kaan-Marienborn eingeladen, um den Erfolg gebührend zu feiern. Erstmalig führte Gaby Rosenkranz als Moderatorin durch das Programm, das mehrere Highlights zu bieten hatte.

Die Veranstaltung startete mit einer Fotoshow, die Impressionen vom Tag der praktischen Prüfung zeigte. Dazu gab es allerhand Zitate rund um das Bauhandwerk, die für so manchen Lacher sorgten. Anschließend begrüßte Matthias Dickel, Obermeister der Zimmerer-Innung Westfalen-Süd, die jungen Fachkräfte, ihre Familien, die Vertretenden der Ausbildungsbetriebe sowie die Ehrengäste in der festlich geschmückten Halle. Doch nicht nur für die jungen Fachkräfte war dies ein besonderer Tag, sondern auch für den Obermeister selbst. Denn: Es war sein Geburtstag. Trotzdem ließ er es sich nicht nehmen, bei der Abschlussfeier dabei zu sein. Als Dankeschön für diesen Einsatz und verbunden mit guten Geburtstagswünschen überreichte deshalb Judith Hamers, kaufmännische Geschäftsführerin des AWZ Bau, ein kleines Präsent, das Matthias Dickel sichtlich zum Strahlen brachte. Das Publikum stimmte daraufhin prompt ein Geburtstagslied an. Judith Hamers ging anschließend in ihrem Eingangsimpuls auf die Bedeutung von „Freisprechung“ ein und welche Gefühle ein solcher Neuanfang nach der Ausbildungszeit wohl mit sich bringen würde.

„Die handwerkliche Ausbildung ist so wichtig wie nie“

Organisiert wird die große Abschlussfeier jedes Jahr im Auftrag der Bauinnung sowie der Zimmerer-Innung Westfalen-Süd und der Industrie- und Handelskammer Siegen. Ebenso beteiligt ist die Zimmerer-Innung Hagen. Zu den Gästen gehörte an diesem Abend auch Dirk Terlinden, Bürgermeister der Stadt Bad Laasphe.

Er nutzte die Gelegenheit und gratulierte den jungen Fachkräften im Namen aller Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Region in seinem Grußwort. Dabei betonte er: „Die handwerkliche Ausbildung ist so wichtig wie nie. Sie werden alle dringend benötigt, um öffentliche wie private Aufträge mit hoher Qualität auszuführen.“ Er berichtet ebenso von seinem Besuch im AWZ Bau, als er in Anbetracht der Prüfungsbauwerke spüren konnte, dass Schweiß und Spannung noch in der Luft lagen. „Beeindruckend zu sehen, mit welcher Präzision und Leidenschaft Einige zu Werke gegangen sind – und das trotz Prüfungsstress. Wunderbar, wenn man etwas gestalten und schaffen kann und am

Ende des Tages auch noch mit einem Facharbeiter-, Gesellen- oder Meisterbrief belohnt wird.“

„Sie werden beneidet für das, was Sie schon geschafft haben“

Die Festrede des Abends hielt Dr. Thilo Pahl. Er ist seit dem 1. Juli 2024 der neue Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Siegen. Er gratulierte den Gesellinnen und Gesellen sowie Facharbeitern mit den Worten: „Sie können stolz sein, die erste Hürde Ihres beruflichen Werdegangs so erfolgreich gemeistert zu haben. Sie haben einen Beruf erlernt, der sichtbare Ergebnisse bringt, der Menschen glücklich macht und das Leben der Menschen verbessert. Ab heute sind Sie auch Vorbild – für die jungen Menschen, die Ihnen nachfolgen werden. Sie werden beneidet für das, was Sie schon geschafft haben.“ Anschließend wandte er sich an die Meisterinnen und Meister: „Was gibt es eigentlich für ein schöneres Wort für einen Experten als den auch im Sport stets angestrebten Meistertitel? Sie sind absolut fachlich spitze! Sie sind Meister, Sie sind hochmotiviert und nun haben Sie es selbst in der Hand. Machen Sie das Beste daraus!“

„Bauwerke sind nie fertig“

Motivation sei in der heutigen Zeit nicht leicht. „Die Anforderungen an einen selbst steigen, es gibt Krisen und sogar Kriege und dass man sich selbst stets weiterentwickelt – da führt kein Weg dran vorbei.

Sie vollenden heute ein Bauwerk, das nicht nur aus Asphalt, Beton oder Ziegeln besteht, sondern aus harter Arbeit, hoher Motivation und sehr viel Leidenschaft. Bauwerke sind jedoch nie fertig. Es kommt immer die Zeit, wo Umbauten oder Sanierungen erforderlich sind, um das Bauwerk an sich ändernde Bedingungen anzupassen. Und genau so sollten auch Sie am Ball bleiben und sich fortbilden, auch wenn Sie heute sehr stolz auf das bisher Erreichte sein können“, so Dr. Thilo Pahl. Außerdem bedankte sich der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer bei den Betrieben, die ihrer gesellschaftspolitischen Verantwortung durch die Bereitstellung eines Ausbildungsplatzes gerecht geworden seien.

Musik und Comedy sorgen für Unterhaltung

Neben einem Interview mit dem Obermeister der Zimmerer-Innung Hagen Klaus Plohmann, AWZ Bau-Ausbilder Klaus Achenbach und dem dualen Studenten im Straßenbauerhandwerk Samuel Frenker- Hackford sorgte eine besondere musikalische Programmeinlage von fünf Auszubildenden des ersten Lehrjahres aus dem Maurer-, Zimmerer-, Straßenbauer-, Beton- und Stahlbetonbauer- sowie aus dem Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerhandwerk mit AWZ Bau-Ausbilder Manuel Brüssler für gute

Unterhaltung. Zu den Klängen von „We will rock you“ und einem weiteren Lied trommelten sie mit bautypischen Werkzeugen, die sie aus ihrem jeweiligen Ausbildungsberuf mitgebracht hatten.

Anschließend betrat Comedian und Poetry Slammer Tobias Beitzel die Bühne und sorgte mit seinem aktuellen Programm „Katy Perry macht Urlaub auf Amrum“ für so manchen Lacher im Publikum.

Fünf Prüfungsbeste

Die feierliche Übergabe der langersehnten Prüfungszeugnisse, Facharbeiter-, Gesellen- und Meisterbriefe moderierte Heiko Schmid, technischer Geschäftsführer des AWZ Bau. Er gab einen kleinen Einblick in Zahlen, Daten und Fakten und gratulierte den erfolgreichen jungen Gesellinnen und Gesellen, den Facharbeitern sowie Meisterinnen und Meistern herzlich. Fünf junge Fachkräfte konnten in diesem Jahr als Prüfungsbeste ausgezeichnet werden: Jim Robin Hufnagel aus Lennestadt (KAF Falkenhahn Bau AG, Kreuztal), Alexander Dicke aus Freudenberg (Otto Quast GmbH & Co. KG Bauunternehmung, Siegen), Vico Abdel Ghani aus Neunkirchen (Brederlow Bau GmbH, Neunkirchen), Jonathan-Joshua Diedrichs aus Netphen (Büdenbender Hausbau GmbH, Netphen) und Jonah Zittlau aus Sprockhövel (OK-TEAM, Hattingen). Dafür muss entweder die praktische oder die schriftliche Prüfung mit „sehr gut“ und die weitere Prüfung mit mindestens „gut“ absolviert worden sein. Beim anschließenden gemeinsamen Essen und dem ein oder anderen Kaltgetränk konnte der Erfolg mit viel Freude gefeiert werden.

Text und Bilder: Rebecca Dalhoff