Ausgebuchter Siegener Ferienspaß im Kinder- und Jugendtreff Westhang: „Zirkus bewegt“ begeistert Kinder und Jugendliche

(wS/si) Siegen 31.07.2024 | Diabolos fliegen durch die Luft, Kinder balancieren auf dem Drahtseil und laufen übers Nagelbrett: „Manege frei“ hieß es jetzt beim Siegener Ferienspaß, der vom 22. bis 26. Juli im Kinder- und Jugendtreff Westhang in Langenholdinghausen mit dem Projekt „Zirkus bewegt“ Jonglage und Clownerie zu den Kindern brachte. Im Rahmen der beliebten Siegener Veranstaltungsreihe war dort der Kölner Spielecircus zu Gast, der schon seit vielen Jahren eng mit der Stadt Siegen zusammenarbeitet.

Der Verein ist vor allem für kulturpädagogische Angebote in den Bereichen Zirkus und Theater für Kinder, Jugendliche und Familien bekannt. Die Zirkus-Projektwoche ist eines davon. Das Projekt erfreute sich in diesem Jahr großer Beliebtheit, denn es war – wie auch andere Veranstaltungen des Siegener Ferienspaßes – komplett ausgebucht.

Unter Anleitung von Mitarbeitenden des Kölner Spielecircus und mit Unterstützung der Mitarbeitenden des Kinder- und Jugendtreffs vor Ort lernten die Kinder im Alter von sechs bis 12 Jahren zunächst die verschiedenen Zirkusdisziplinen kennen und konnten sie ausprobieren: beim Jonglieren, bei Akrobatiknummern, Menschenpyramiden bauen und vielem mehr. Frei nach ihrem Interesse wählten sie dann eine oder zwei Disziplinen aus, die sie im Laufe der Woche intensiv in den verschiedenen Räumlichkeiten trainierten – und das mit viel Freude und Eifer.

Im Vordergrund stand dabei weniger die Leistung: „Es geht vor allem darum, sich gegenseitig kennenzulernen, gemeinsam im Team zusammenzuarbeiten, mutig etwas Neues zu wagen und dabei auch die eigenen Stärken zu entdecken“, betonte Bertram Aust, stellvertretender Leiter des Kinder- und Jugendtreffs Westhang. Besonders der Zusammenhalt aller Kinder untereinander sei an allen Tagen deutlich zu spüren gewesen.

Zudem gab es gegen Ende der Woche für die Kinder noch ein besonderes Highlight: eine kleine Feuerprobe. Denn durch einen Feuertrick – die Handinnenflächen ganz kurz mit Feuer berühren – ließ Hendrik Heubach vom Kölner Spielecircus die Kinder unter dem draußen aufgebauten Zirkuszelt hautnah spüren, dass man vor Feuer unter bestimmten Voraussetzungen keine Angst haben muss.

Mehr Infos zum Siegener Ferienspaß:

Ein Teil der Anmeldungen läuft über das Ferienspaß-Portal https://www.unser-ferienprogramm.de/siegen, bei anderen Angeboten erfolgen diese direkt über die Träger. Der große Renner in diesem Jahr ist die Kinderfreizeit in Otterndorf (Zeltlager), für die aufgrund der großen Nachfrage sogar noch Plätze aufgestockt wurden, berichtet die städtische Kinder- und Jugendförderung. Insgesamt ist die Nachfrage so groß, dass es bei einigen Maßnahmen mittlerweile Wartelisten gibt. Da immer wieder noch neue Angebote von Veranstaltern eingestellt werden, besteht nach wie vor die Möglichkeit, sich unter verschiedenen Angeboten etwas für die Sommerferien auszusuchen.



Bei der kleinen Feuerprobe von „Zirkus bewegt“ konnten die Kinder ihren Mut beweisen. (Foto: Stadt Siegen)