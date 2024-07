Brand in Siegen: Bauwagen in Flammen – Polizei ermittelt wegen möglicher Brandstiftung

(wS/ots) Siegen 22.07.2024 Am Sonntagabend (21.07.2024) sind Polizei und Feuerwehr gegen 22:25 Uhr zu einem Brand in die Heeserstraße in Siegen alarmiert worden.

Vor Ort stand ein Bauwagen in Flammen, der sich auf einem Parkplatz unter der Hüttentalstraße befand. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Wagen in Vollbrand. Der Feuerwehr gelang es, den Brand unter Kontrolle zu bringen.

Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 4.000 Euro. Vorsätzliche Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Bereits einen Tag zuvor hatte die Polizei eine Strafanzeige wegen eines versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Ob dabei Dinge entwendet wurden, ist unklar.

Ob beide Taten in einem Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

