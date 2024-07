Einbruch in Einfamilienhaus – Verdächtige Person vorläufig festgenommen

(wS/ots) Burbach 24.07.2024 | Am frühen Mittwochmorgen (24.07.2024) ist ein noch unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in Burbach-Würgendorf eingedrungen.

Die Bewohner des Hauses im Hohlweg hatten gegen kurz nach 3 Uhr zunächst verdächtige Geräusche wahrgenommen. Kurz darauf fiel auf, dass sich der unbekannte Mann bereits Zutritt zum Haus verschafft hatte. Beim Erblicken des Hausbesitzers flüchtete der Täter.

Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnte die Polizei einen flüchtenden 22-jährigen Mann antreffen. Ob er für die Tat verantwortlich ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Er wurde vorläufig festgenommen.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen.