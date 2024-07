Feuerwehr und Hund: Eine ungewöhnlich nette Begegnung bei Brandalarm

(wS/red) Bad Berleburg 22.07.2024 | Glimpflich endete ein Feuerwehreinsatz am Montagmittag in der Bad Berleburger Kernstadt. Die Feuerwehr wurde in die Emil-Wolff-Straße gerufen, weil ein Heimrauchmelder ausgelöst hatte und Brandgeruch wahrnehmbar war.

Der Löschzug 1 und die Löschgruppe Berghausen, der Leiter der Feuerwehr, ein Rettungswagen und die Polizei wurden gegen 11:45 Uhr alarmiert. Sofort verschafften sich die Einsatzkräfte einen Überblick über die Lage vor Ort. Einige versuchten zunächst, an der Wohnungstür Zugang zur Wohnung zu bekommen, während andere mit Steckleitern von der Gebäudeseite aus in Richtung eines Fensters vorgingen. Parallel dazu erfolgte der Einsatz der Drehleiter. Schließlich gelang es den Kameraden, über ein Fenster in das Gebäude zu gelangen.

Ein darin befindlicher Hund hatte bereits angeschlagen, als die Einsatzkräfte an der Wohnungstür waren. „Da war es uns lieber, erst mal über das Fenster Zugang zu bekommen, als die Tür kaputt zu machen und dann möglicherweise auch vor einem gefährlichen Hund zu stehen“, erklärte Lukas Brune vor Ort. Kurz nachdem die Kameraden über das Außenfenster in das Gebäude eingestiegen waren, schien der Hund jedoch entspannt zu sein und freute sich über den Besuch der Feuerwehr. Er wurde von den Einsatzkräften ins Freie gebracht.

Auch der Hausbewohner kehrte in diesem Moment zur Wohnung zurück. Die Ursache für den Brandgeruch konnte schnell gefunden werden: Zwei Töpfe mit angebranntem Essen auf dem Herd. Lösch- oder Lüftungsmaßnahmen durch die Feuerwehr waren nicht mehr erforderlich.

Während des Einsatzes war die Emil-Wolff-Straße im Bereich der Einsatzstelle voll gesperrt. Der Verkehr wurde über den Hilgenacker umgeleitet. Es entstand kein Sachschaden.

