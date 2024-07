Feuerwehr Waldfest Niederschelderhütte unter „Schöppches Tannen“ am 13. und 14. Juli 2024

(wS/mg) Niederschelderhütte 10.07.2024 | Ein Fest für die ganze Familie im Herzen der Natur Die Feuerwehr Niederschelderhütte lädt am kommenden Wochenende zum traditionellen Waldfest unter „Schöppches Tannen“ ein. Seit Jahrzehnten lockt dieses beliebte Ereignis zahlreiche Besucher in den idyllischen Wald und verspricht auch in diesem Jahr wieder ein unvergessliches Erlebnis für Jung und Alt.

Samstag: Partyabend ab 18 Uhr

Der Samstagabend steht ganz im Zeichen der Feierfreudigen. Ab 18 Uhr wird der Festplatz in eine stimmungsvolle Partyzone verwandelt. Freuen Sie sich auf eine Cocktail-Bar, an der erfrischende Drinks gemixt werden, und genießen Sie frisch gezapftes Erzquell Pils. Kulinarische Highlights bieten die Spezialitäten aus dem „Gerätewagen Wurst“: Currywurst, Pommes und Steaks vom Schwenkgrill lassen keine Wünsche offen.

Sonntag: Frühshoppen ab 11 Uhr

Der Sonntag beginnt ab 11 Uhr mit einem gemütlichen Frühschoppen, musikalisch begleitet von den Siegtaler Musikanten. Für das leibliche Wohl wird mit einer herzhaften Erbsensuppe gesorgt. Die kleinen Gäste können sich auf eine Hüpfburg und Kistenklettern freuen. Eine Tombola sorgt für zusätzliche Spannung und tolle Gewinne.

Der Turnverein Niederschelden unterstützt das Fest mit Kinderschminken und Zuckerwatte, was den Sonntag zu einem perfekten Familienausflug macht.

Wegbeschreibung und Standort

Der Veranstaltungsort „Schöppches Tannen“ ist bequem über den Wanderparkplatz Giebelwaldstraße/In den Schinden erreichbar. Folgen Sie einfach den Schildern, um den Festplatz zu finden.

Feiern Sie mit !

Die Feuerwehr Niederschelderhütte freut sich auf Ihren Besuch und darauf, gemeinsam mit Ihnen ein fröhliches und unvergessliches Waldfest zu erleben. Genießen Sie zwei Tage voller Spaß, Musik und guter Laune.

Foto: Freiwillige Feuerwehr Niederschelderhütte

