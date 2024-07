Feuerwehreinsatz: Öl auf Gewässer in Bad Berleburg

(wS/red) Bad Berleburg 08.07.2024 | Zu einem Umwelteinsatz wurden die Polizei und die Feuerwehr am Sonntagabend in Bad Berleburg alarmiert. Auf dem Fischteich eines Anwohners der Straße „Im Mühlbach“ am Trufterhain war ein Ölfilm aufgefallen. Da der Teich des Anwohners vom gleichnamigen Mühlbach eingespeist wird, der weiter in die Odeborn fließt, machten sich Polizei und Feuerwehr zunächst auf die Suche nach der Quelle des Öls.

„Wir haben unser Möglichstes getan, konnten die Quelle aber auch trotz intensiver Suche nicht ausfindig machen“, erklärte ein Polizeibeamter vor Ort. Die Feuerwehren aus Bad Berleburg und Schwarzenau errichteten in der Odeborn in Höhe der Astenbergstraße eine Ölsperre, um ein weiteres Verschmutzen des Wassers zu verhindern.

Die Untere Wasserbehörde und das Ordnungsamt wurden ebenfalls hinzugezogen. Wie die Polizei weiter mitteilte, besteht laut Feuerwehr der Verdacht, dass es sich bei dem Ölfilm um Heizöl handeln könnte. Ordnungsamt und Untere Wasserbehörde werden den Bereich weiter beobachten, die Feuerwehr wird die Ölsperre kontrollieren und gegebenenfalls nachgelaufenes Öl abfangen.

Nach etwa zweieinhalb Stunden war der Einsatz beendet.

Fotos: wirSiegen.de

