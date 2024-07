Frau im psychischen Ausnahmezustand griff Polizeibeamten an

(wS/ots) Siegen 18.07.2024 | Am gestrigen späten Nachmittag (17. Juli) sind Polizeibeamte in der Siegener Innenstadt auf eine offenbar verwirrte Frau im Bereich der Fußgängerzone in der Bahnhofstraße aufmerksam gemacht worden.

Die Frau saß auf dem Boden und machte zunächst einen weinerlichen Eindruck. Als die Beamten beruhigend mit ihr sprechen wollten, schlug das Verhalten der 31-Jährigen plötzlich um und sie wurde aggressiv. Als die Einsatzkräfte die mitgeführte Tasche nach Personalpapieren durchsuchen wollten, schlug und trat sie nach den Beamten. Diese blieben dabei unverletzt. Die Frau konnte nicht beruhigt werden und die Einsatzkräfte mussten sie vorläufig fesseln. Im weiteren Verlauf zeigte sich die 31-Jährige in dem Treffpunkt Sicherheit, wo die Ordnungshüter zwischenzeitlich mit ihr hingegangen waren, wieder zugänglich.

Sie beruhigte sich schließlich, so dass keine akute Gefahrensituation mehr bestand.

Neben der Anzeige wegen „tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte“ erfolgt ein Bericht an die zuständigen Stellen.