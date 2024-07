Frontalzusammenstoß in Wenden führt zu Vollsperrung der Hauptstraße

(wS/red) Wenden 30.07.2024 | ERSTMELDUNG | Ein Frontalzusammenstoß hat heute am späten Nachmittag zu einer vollständigen Sperrung der Hauptstraße in Wenden geführt. Ein 76-jähriger PKW-Fahrer geriet auf der Höhe des Restaurants „Casa del Sol“ in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden 50-jährigen PKW-Fahrer.

Der 76-jährige Fahrer wurde schwer verletzt, während der 50-jährige ebenfalls verletzt und nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurde. Die Feuerwehr war aufgrund auslaufender Betriebsstoffe vor Ort. Glücklicherweise wurde niemand eingeklemmt. Die Hauptstraße musste während der Unfallaufnahme in beide Richtungen voll gesperrt werden.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de