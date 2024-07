„Heute ist ein guter Tag für Helberhausen“ – Landtagsabgeordnete Anke Fuchs-Dreisbach überbringt freudige Botschaft

(wS/hi) Hilchenbach 09.07.2024 | Die CDU-Landtagsabgeordnete Anke Fuchs-Dreisbach besuchte diese Woche den Stadtteil Helberhausen um die freudige Botschaft der Förderzugsage zu überbringen.

Die Dorfgemeinschaft in Helberhausen möchte gerne die Dorfmitte ihrer „Löffelstadt“ attraktiver aufwerten. Mit zwei Projekten, einmal zur Neugestaltung einer Sport- und Freizeitfläche sowie zur Neugestaltung eines Dorf- und Spielplatzes, haben sie sich gemeinsam mit der Stadt Hilchenbach beim Förderprogramm „Struktur- und Dorfentwicklung des ländlichen Raums“ beworben. Mit Erfolg, denn Anke Fuchs-Dreisbach überbrachte die freudige Nachricht, dass das Land Nordrhein-Westfalen 500.000 Euro, jeweils 250.000 Euro für jedes Projekt, für die Entwicklung der Dorfmitte bereitgestellt hat. „Ich komme sehr sehr gerne nach Helberhausen, da ich es hier wunderschön finde und die Entwicklung des Dorfes durch die starke Beteiligung der Dorfgemeinschaft wunderbar mit anzusehen ist“, so die Landtagsabgeordnete.

Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis schloss sich den Glückwünschen an und betonte, dass sich mit dieser Förderung die Dorfmitte abrundete. Man kann sehen, in Helberhausen passiert etwas: Gegenüber des Sport- und Dorfplatzes ist derzeit der Bau einer vierzügigen Kindertagesstätte in vollem Gange. Auch der Kapellenschulverein hat eine positive Bewertung durch den LEADER Verein SauerSiegerLand für ihr Projekt „Kapellenschultheater“ erhalten. Der formale Antrag zur Förderung wurde bereits bei der Bezirksregierung in Arnsberg gestellt. „Ich glaube, schöner kann die Dorfmitte dann nicht mehr werden“, freute sich Kyrillos Kaioglidis.

Dankbar und voller Freude ist natürlich die Dorfgemeinschaft Helberhausen. „Wir haben viel Zeit und Energie in die Planungen gesteckt, um möglichst allen Bürgerinnen und Bürgern von Helberhausen einen Mehrwert auf den neuen Dorfplatz zu geben. Dies ist mit der vollen Unterstützung aus dem Hilchenbacher Rathaus, aus dem Rat der Stadt Hilchenbach und aus der Landespolitik gelungen, so Thomas Bublitz, erster Vorsitzender des Vereins Kapellenschule Helberhausen e.V.



Landtagsabgeordnete Anke Fuchs-Dreisbach (mitte) war zu Gast in der „Löffelstadt“ und überbrachte Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis sowie Vertretern aus Stadtverwaltung, Politik und Dorfgemeinschaft persönlich die frohe Botschaft: Der Förderantrag für die Neugestaltung der Dorfmitte ist bewilligt!