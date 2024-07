L877: Vollsperrung wegen Ersatzneubau der Elsoffbrücke bei Hof Geisenberg

(wS/str) Bad Berleburg 10.07.2024 | Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen beginnt am Montag (15.07.) mit dem Ersatzneubau der Brücke bei „Hof Geisenberg“ im Zuge der L877. In der Bauzeit bis voraussichtlichen Ende Oktober 2024 muss der betroffene Straßenabschnitt voll gesperrt werden. In der kommenden Woche wird zunächst ein parallel verlaufender Wirtschaftsweg ertüchtigt, der während der Sperrung ausschließlich vom Schulbus L195 und dem Rettungsdienst genutzt werden darf. Anschließend wird die Vollsperrung der L877 eingerichtet.

Eine offizielle Umleitungsstrecke wird weiträumig über Schwarzenau, Bad Berleburg und Diedenshausen eingerichtet.